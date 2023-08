﻿Wirte in Sachsen: „Steigt die Mehrwertsteuer, geht das Kneipensterben weiter“

Leipzig. Die Wirte in Sachsen sind in Sorge. Die Bundesregierung will nur noch bis Jahresende den ermäßigten Steuersatz auf Speisen beibehalten. Zu Jahresanfang soll die Mehrwertsteuer dann von 7 auf 19 Prozent steigen. Viele Gaststätten und Hotels würden das nicht überleben, geht aus einer Umfrage des Gaststättenverbandes Dehoga hervor.

Mehr als 80 Prozent Besitzer von Gaststätten und Kneipen in Sachsen befürchten mit der Rücknahme der Steuererleichterung einen Nachfrage-Einbruch und sinkende Netto-Umsätze. 7,7 Prozent denken laut Umfrage bei einer Mehrwertsteuererhöhung ans Aufgeben. „Das macht bei aktuell noch rund 7400 Betrieben in Sachsen etwa 570, die sich dann verabschieden werden“, rechnet Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen (Dehoga), vor.

Wirt: „Ich werde dann sicher nicht weitermachen“

„Drei von vier Wirten glauben nicht, dass sie die höheren Preise an die Kunden weitergeben können. Das sind deutlich mehr als auf Bundesebene.“ Für Dehoga-Chef Klein steht deshalb fest: „Steigt die Mehrwertsteuer, geht das Kneipensterben in Sachsen weiter.“ Die Gaststättenlandschaft ist in jüngster Vergangenheit bereits deutlich geschrumpft. Allein in den zurückliegenden zwei Jahren haben laut Dehoga 1400 Gaststätten und Restaurants im Freistaat ihre Türen für immer geschlossen.

Thomas Scheiter sagt von sich, dass er ein Stehaufmännchen sei. Die von ihm seit 1986 geführte Gaststätte Anger ist eine Institution in Neuwürschnitz im Erzgebirgskreis. Die Partys sind so legendär wie die Schnitzelplatten. Doch aktuell ist der Wirt gar nicht gut drauf. „Wir haben Erich überlebt, die Flut 2002 auch. Damals stand das Wasser meterhoch in der Gaststätte. Und wir haben auch irgendwie Corona und die Zwangsschließungen hinter uns gelassen. Aber irgendwann kommt man an seine Grenzen. Dieser Punkt ist nah.“

Der Anger-Wirt denkt, wie er sagt, ans Aufhören, wenn die Regierung zu den 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen zurückkehrt. „Ich werde dann sicher nicht weitermachen. Wie auch, das ist dann finanziell nicht mehr zu schaffen.“

Scheiter hat die Vorteile des verminderten Steuersatzes zu 90 Prozent in höhere Löhne investiert. „In unserer Region sind die Löhne nicht pralle, ich musste draufpacken, damit meine Leute bleiben.“ Geblieben sind während Corona einige. „Aber nicht alle. Verdenken kann ich es ihnen nicht. Wir hatten lange zu.“ Von den zehn festen Mitarbeitern seien nur noch fünf da, von den Aushilfen sei ein Drittel gegangen.

„Die Leute trinken weniger, kommen seltener“

Die „enormen“ Energiepreise, Inflation und Lohnsteigerungen machen auch Jan Bunswig, Chef des Hotels Leipziger Land in Geithain, zu schaffen. „Die Leute trinken weniger, kommen viel seltener. Sollte ich die Preise erneut erhöhen müssen, bricht der Umsatz weiter ein. Das ist eine Spirale nach unten.“

Auch die Chefin von „Curry & Co.“ in der Dresdner Louisenstraße hält die Beibehaltung des 7-Prozent-Steuersatzes bei Speisen für essenziell. Eine Erhöhung würde in der Branche zu Umsatzverlusten und Entlassungen führen. Das würden auch Betreiber von „Curry & Co.“-Einrichtungen in anderen Städten so sehen, in die sie gemeinsam mit ihrer Schwester Simone Meyer-Götz ihre Frainchaise-Idee getragen hat.

„Bereits jetzt setzen steigende Löhne, teure Energie und Lebensmittel der Branche hart zu. Und dabei bleibt es ja nicht, im Raum steht zudem eine Steuer auf Einwegverpackungen. Von bis zu 1,50 Euro pro Geschirr ist die Rede“, sagt die Unternehmerin.

Zu bestimmten Zeiten seien viele Gaststätten und Kneipen in Leipzig „rappelvoll“. Doch das Bild trügt, betont Dietrich Enk, selbst Gastronom in Leipzig und Präsident des Unternehmerverbandes Sachsen. „Wegen Personalmangels haben viele ihre Öffnungszeiten angepasst und Tische weggeräumt. Da staut sich dann einiges.“ Fakt sei, dass Kunden wegen der Inflation deutlich weniger konsumierten, die Umsätze in der Branche stark rückläufig seien.

„Viele werden sich zurückziehen“

„Viele Gastronomen in der Stadt, vor allem aber in ländlichen Regionen warten ab, was bis Jahresende passiert. Steigt die Mehrwertsteuer wieder, wird das eine Richtungsentscheidung. Viele werden sich zurückziehen.“

Enk appelliert deshalb an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), sich an seine Worte zu erinnern. Als damaliger Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat hatte Scholz im Wahlkampf 2021 versprochen, den Satz bei 7 Prozent dauerhaft belassen zu wollen. Unternehmer Enk: „Wir sollten es wie viele unserer europäischen Nachbarn machen: einen einheitlich niedrigen Steuersatz auf Getränke und Speisen, sagen wir 10 Prozent. Das wäre doch was, oder?“

Unterstützung kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Land will jetzt eine Initiative in den Bundesrat einbringen, dass der verringerte Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie bestehen bleibt.

