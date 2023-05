49-Euro-Ticket: In Leipzig lange Warteschlangen an den Verkaufsstellen

Leipzig. Am ersten Arbeitstag im Mai hat die Nachfrage nach dem 49-Euro-Ticket für lange Warteschlangen an Leipziger Verkaufsstellen gesorgt. Sowohl beim Kundenservice der Deutschen Bahn als auch an den Servicecentern der Leipziger Verkehrsbetriebe musste die Kundschaft lange anstehen.

Am LVB-Standort in der Markgrafenstraße warteten am Dienstagnachmittag meist rund 50 Menschen – auch diejenigen, die gar kein Deutschland-Ticket kaufen oder die Kundenkarte lediglich umbuchen wollten. „Ich will bloß schnell meine Karte abgeben, weil ich mein Abo gekündigt habe“, sagte ein Wartender, „mache ich das nicht, muss ich Strafgebühr zahlen.“ Nach über einer Stunde wurde er erlöst, weil ein LVB-Mitarbeiter mit einem mobilen Lesegerät die Reihe abschritt.

Sowohl die Leipziger Benjamin R. als auch Johannes B. wollten ihre Kundenkarten für das 49-Euro-Ticket umwidmen lassen. „Eigentlich soll das auch an den Automaten gehen, aber man wird dort nicht informiert, wie das funktionieren soll“, kritisiert Johannes, Verlagsangestellter. Laut LVB-Mitarbeiter sei das tatsächlich möglich, „ist aber auf dem Bildschirm schlecht erklärt“.

Ein Vorteil für die LVB: Über die Bahn-App war ein Kauf des begehrten Tickets zumindest am Dienstag nicht möglich. „Momentan versuchen viele Personen gleichzeitig, ein Deutschlandticket zu kaufen, so dass unsere Systeme leider überlastet sind“, hieß es dort.