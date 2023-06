Leipzigs OBM Jung ist neuer Präsident des Städtenetzwerks Eurocities

Luxus-Modehändler

1000 neue Arbeitsplätze: Mytheresa will im Sommer am Leipziger Flughafen starten

Mytheresa verkauft weltweit Mode im Luxussegment – und will in diesem Sommer ein neues Logistikzentrum am Flughafen Leipzig/Halle eröffnen. Was sich das Unternehmen vom Standort erhofft – und welcher Spieler von RB Leipzig für Jobs bei Mytheresa wirbt.