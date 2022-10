﻿Rennen um das ostdeutsche Zukunftszentrum geht in entscheidende Phase

Steigende Flüchtlingszahlen: So geht es den Leipziger Umland-Kommunen

In Markranstädt ist die Gemeinschaftsunterkunft beinahe belegt, auch andernorts ist der Wohnungsmarkt angespannt: Die hohen Flüchtlingszahlen sind auch für Leipzigs Nachbarstädte eine Herausforderung. Wo die meisten Menschen untergebracht sind – und was die Landkreise in den kommenden Monaten erwarten.