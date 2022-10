﻿Proteste in Sachsen: Wie eine Leipziger Journalistin Angriffe auf sich erlebt

Spätestens seit Beginn der Pandemie gibt es in Sachsen immer wieder Proteste. Viele werden von extrem rechten Akteuren wie den „Freien Sachsen“ mit organisiert. Oft kommt es zu Übergriffen, auch auf die Presse. Eine junge Leipzigerin erzählt, warum sie trotzdem jede Woche berichtet.

Wurzen/Leipzig. Mehrere Fahnen der rechtsextremen "Freien Sachsen" wehen über dem Protestzug. Laternen hüllen die Straßen Wurzens in gedämpftes, orangegelbes Licht. Aus der Masse schallen aggressive und spöttische Rufe in Richtung der Journalisten, die die Demonstration vom Gehweg aus filmen. Dann plötzlich, an einer Kreuzung, eskaliert die Situation: Ein Mann aus der Menge kommt auf einen der Fotografen zu und holt zum Schlag aus. Von drei Seiten sind die Journalisten plötzlich umstellt. Es ist unübersichtlich, Schreie und Rufe aus allen Richtungen, Pfefferspray wird gesprüht. Polizisten eilen herbei und fixieren einen Demonstranten auf dem Asphalt. Die Masse empört das: "Was seid ihr für Polizisten?" und "Das System muss gestürzt werden!" lauten die Rufe.

Unter den Journalisten ist auch Kili Weber aus Leipzig. Die junge Frau wirkt in der Situation ruhig, tippt auf ihrem Handy. Seit Oktober 2021 berichtet sie von Demonstrationen aus dem Umfeld von „Querdenken“ oder den „Freien Sachsen“, ist nahezu jede Woche auf Kundgebungen. „Ich finde es wichtig, rechte Demonstrationen auch in der Provinz zu dokumentieren und dort zu sein, wo sonst keine anderen Journalisten sind“, erklärt Weber. Meistens sei sie in und um Leipzig unterwegs, zu größeren Demos fahre sie auch weiter. Ihre Bilder, Videos und Berichte teilt sie – oftmals live – auf Twitter, wo ihr mehr als 5000 Menschen folgen. Da sie frei und ohne Auftrag berichtet, bittet sie dort regelmäßig um Spenden.