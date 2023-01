﻿Sachsen plant zusätzliche Finanzhilfe für Studierende

Dresden/Leipzig. Sachsens Studierende sollen vom Freistaat eine zusätzliche Finanzhilfe erhalten – über die bundesweite Energiepreis-Pauschale von 200 Euro hinaus, die beschlossen, aber noch nicht umgesetzt ist. „Es muss darum gehen, eine schnelle zusätzliche Hilfestellung für diejenigen zu organisieren, die aufgrund der hohen Kosten für Energie und Lebensunterhalt Gefahr laufen, ihr Studium abbrechen zu müssen“, sagte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) am Donnerstag. Man arbeite momentan an einem möglichst unkomplizierten Hilfsinstrument. „Wir werden unsere Studierenden nicht im Regen stehen lassen.“ Zeitpunkt, Höhe und Auszahlungsform sind bislang jedoch nicht zu erfahren.

Nach einem offenen Brief der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) hatte sich Gemkow kürzlich mit KSS-Vertreterinnen getroffen. Auch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) unterhielten sich die Studierenden. KSS-Sprecherin Sabine Giese berichtete am Mittwoch auf einer studentischen Vollversammlung der Universität Leipzig von beiden Gesprächen. Ihr zufolge hatten sowohl Kretschmer als auch Gemkow den Willen zur Unterstützung signalisiert. Allerdings hätten sie durchblicken lassen, dass sich das Finanzministerium querstelle, so Giese.

Kurz vor Weihnachten hatten Bundestag und Bundesrat die Länder zudem damit beauftragt, eine Einmalzahlung aus Bundesmitteln von 200 Euro pro Studentin und Student umzusetzen – vorausgesetzt die Betroffenen waren am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule immatrikuliert oder besuchten eine Berufsbildende Schule. Bund und Länder werkeln jedoch noch immer an einer Antragsplattform. Sie ist notwendig, weil die Kontodaten der Studierenden und Berufsschülern nicht vorliegen. In Sachsen sind rund 160.000 Menschen berechtigt und werden für ihre Anträge bis 30. September 2023 Zeit haben – sobald überhaupt die Technik dafür existiert.