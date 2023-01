Melanie Müller: Ermittlungen wegen Hitlergrußverdachts dauern an

Tod von Lisa Marie Presley: Hunderte nehmen in Graceland Abschied

Am Sonntag haben hunderte Menschen in Graceland von Elvis Presleys Tochter Lisa Marie Presley Abschied genommen. Die Trauerfeier begann mit dem Lied „Amazing Grace“, gesungen von Jason Clark & The Tennessee Mass Choir. Lisa Marie Presley war am 12. Januar im Alter von nur 54 Jahren gestorben.