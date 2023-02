Mariia Kravchuk: „Ich habe mich eingelebt – und möchte doch bald nach Hause“

Turmspringerin Mariia Kravchuk (16) aus Kiew lebt und trainiert seit dem Krieg in Leipzig. Sie ist aktuell am Auge verletzt und engagiert sich daher als Übungsleiterin.

Leipzig. Als Wasserspringerin Mariia Kravchuk im März 2022 gemeinsam mit ihrer Mutter aus Kiew nach Leipzig kam, war sie 16 Jahre alt. Organisiert hatte das Dmytro Ostapenko, Trainer am hiesigen Bundesstützpunkt und Ukrainer.

Mutter und Tochter wohnen nach mehreren Zwischenlösungen in einer Zweiraumwohnung. Mariias Bruder (21) ist noch in Kiew, darf das Land nicht verlassen. Mit ihm kann sie nur telefonieren. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, erzählt sie. Die Wohnung daheim sei intakt.

Mariia Kravchuk hilft wo sie kann

Am Sportgymnasium lernt Mascha, wie Mariia auch genannt wird, gemeinsam mit anderen Geflüchteten. Das Ziel: eine deutsche Klasse. Online macht sie nebenbei ihr ukrainisches Abitur, will in diesem Jahr abschließen. „Aber nur, wenn es in Kiew Strom gibt, findet der Unterricht statt.“

Ihren Sport kann Mariia derzeit nicht aktiv ausüben. Sie verletzte sich 2021 am Auge. Fünf Operationen – eine weitere wurde unbürokratisch in Leipzig durchgeführt – halfen nicht bei der Rückkehr in den Leistungssport. Ihr gutes Niveau nutzt sie trotzdem, hilft als Übungsleiterin, wo sie kann.

Was ihr an Leipzig besonders gefällt? „Die Straßenbahnen“, sagt sie mit einem Lächeln. „Die sind immer gut organisiert und pünktlich.“ Mascha sagt, sie habe sich eingelebt – „und doch möchte bald nach Hause.“