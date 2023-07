Frühe Anstoßzeiten

Am Donnerstag beginnt die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Doch in welchen Leipziger Lokalitäten können Sie die Spiele von Deutschland und Co. trotz der frühen Anstoßzeiten verfolgen? Die LVZ gibt einen Überblick.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket