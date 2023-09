﻿Millionen-Kürzung im Spitzensport? Leipziger Medaillenschmiede schlägt Alarm

Leipzig/Berlin. Streichkonzert statt Medaillenregen: Der Entwurf des Bundeshaltes 2024 sieht für den deutschen Leistungssport tiefe Einschnitte vor. Knapp elf Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris drohen den beiden wissenschaftlichen Instituten des Spitzensports Kürzungen von knapp 20 Prozent beziehungsweise vier Millionen Euro. Je zwei Millionen Euro sollen das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig sowie die Forschungs- und Entwicklungsstelle (FES) von Sportgeräten in Berlin einsparen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vertreter beider Schwester-Institute schlugen am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin Alarm. Anwesend waren neben Olympiasiegern wie Bob-Champion Francesco Friedrich aus Pirna, den Bahnradsportlerinnen Franziska Brauße und Emma Hinze sowie Rennkanuten Ronald Rauhe auch Mitglieder des Sportausschusses des Deutschen Bundestages sowie der Spitzensportverbände.

Am Leipziger IAT 20 Stellen von der Kürzung bedroht

In dem 1300 Seiten umfassenden Bundeshaushalt sind die Kürzungen unter dem Punkt „Projektförderung für Sporteinrichtungen“ aufgeführt. Bei den Sparmaßnahmen handelt sich um das Streichen von Mittelzuwächsen der vergangenen beiden Haushaltjahre: Die Institute würden also auf einen finanziellen Stand von 2021 zurückfallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Scharfer Protest gegen diesen Rückschritt kommt von der Leipziger Medaillenschmiede: IAT-Direktor Marc-Oliver Löw sagte der LVZ, dass diese Dimension an Einsparungen allein durch Sachmittel nicht zu leisten sei. Am Leipziger Institut seien 20 Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler von Entlassung bedroht.

Deutlich wird auch der IAT-Trägervereinsvorsitzende Martin Engelhardt. „Dieser Haushaltentwurf ist das falsche Signal an unsere gesamte Gesellschaft, in der nur noch 50 Prozent der Menschen regelmäßig Sport treiben.“ Der Spitzensport müsse hier weiter einen Anreiz bieten und eine Vorreiterrolle einnehmen.

Paralympischer Bereich wäre besonders betroffen

Besonders hart würden die Millionen-Kürzungen den paralympischen Bereich treffen, der erst in den vergangenen zwei, drei Jahren fest am IAT verankert ist. „Wir mussten bislang noch keine Kündigungen aussprechen, solange der Haushalt nicht tatsächlich feststeht. Andererseits halten zum Glück auch unsere Kollegen in dieser schwierigen Situation zur Stange, denn ihre Expertise ist international gefragt“, erklärte IAT-Direktor Löw, der die Verantwortung für 150 Kollegen trägt.

Lesen Sie auch

Am Berliner FES seien laut Direktor Michael Nitsch sogar die Arbeitsplätze von 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedroht. „Das ist ein Drittel unserer Belegschaft.“ Das Institut in Oberschöneweide direkt neben der Spree existiert seit 1963 und produziert insbesondere Sportgeräte im Radsport, Kanurennsport sowie im Bob- und Rennschlittensport. Erst vor gut einer Woche war der Leipziger Rennkanute Peter Kretschmer in Duisburg mit einem FES-Boot Weltmeister im Zweiercanadier geworden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bob-Olympiasieger Friedrich droht mit Karriere-Ende

Diese enge Betreuung durch das FES und die Trainingsmethodiker des IAT sei nun mit Blick auf Olympia in Paris gefährdet. Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich sagte zweieinhalb Jahre vor den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo sogar: „Wenn unser Schlitten nicht wie gehabt am FES gebaut und vervollkommnet wird, müsste ich über ein vorzeitiges Karriere-Ende nachdenken.“ Die Leistung im Bob bestehe zu je einem Drittel aus Anschub, Fahrt und Technik. Letzteres sei das große Plus der deutschen Athleten. Ohne die Expertise des FES hätte er nicht vier Goldmedaillen gewonnen. Der Sachse ist sich sicher: „Das Ganze hat deutliche Auswirkungen auf den Medaillenspiegel.“

Martin Schulz aus Leipzig küsst bei den Paralympics 2021 in Tokio seine Goldmedaille. Drohen die Behindertensportler künftig leer auszugehen, wenn die Unterstützung aus der Sportwissenschaft deutlich geringer ausfällt? © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand

Für den Leipziger Martin Schulz, zweifacher Paralympics-Sieger im Triathlon, steht fest: „Die Kürzung ist das falsche Zeichen. Gerade jetzt sieht man anhand der Leichtathletik-WM, wo sich Sport-Deutschland hinbewegt.“ Die Spitzensportler seien Vorbilder in einer Zeit, in der sich die Deutschen und gerade die Kinder immer weniger bewegen und immer ungesünder leben. Es mache ihn traurig, „welchen Stellenwert der Leistungssport in der Bundesregierung hat“.

Ex-Biathlet Frank Ullrich: „Es geht darum, die Institute zu retten“

Licht am Ende des Tunnels sieht Marc-Oliver Löw: „Es gibt erste Signale aus dem Bundesinnenministerium, dass die Kürzungen durch Mittel-Umschichtung verhindert werden können.“ Dies sei jedoch nicht verbrieft. Der Sportausschuss-Vorsitzende und langjährige Biathlon-Bundestrainer Frank Ullrich (SPD) sagte: „Ich stehe voll dazu, dass wir unsere Athleten, Trainer und Wissenschaftler wie bisher unterstützen. Ich mache mich bei allen Haushältern dafür stark, dass es nicht zu Mittelkürzungen kommt. Es geht jetzt darum, das IAT und FES zu retten.“

LVZ