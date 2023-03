﻿Im Video: RB Leipzigs Max Eberl stellt sich in der LVZ-Kuppel den Fragen von Guido Schäfer

Max Eberl (rechts) und Guido Schäfer beim Talk am Donnerstagabend in der Kuppelhalle der LVZ.

In seiner noch kurzen Zeit als Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig stand Max Eberl schon im Zentrum vieler Debatten. Am Donnerstagabend war er in der LVZ-Kuppel zu Gast und wurde von Sportreporter Guido Schäfer befragt. Hier finden Sie den Talk komplett im Video zum Nachschauen.

