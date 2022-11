Klare Sieger beim 61. Fockeberglauf: „Tolles Wetter und tolle Zuschauer“

In Gassen und Abrisshäusern: Wo in Altenburg Schwarzmärkte und Drogenhandel blühten

Manche Orte in Altenburg, die heutzutage in Verbindung mit Drogengeschäften in Polizeiberichten auftauchen, waren schon in früheren Zeiten Schauplätze für den illegalen Handel mit Methamphetamin, aber auch Lebensmitteln und Petroleum. Zeitzeuge Udo Lamprecht erinnert an die Blütezeit der Altenburger Schwarzmärkte.