﻿Leipziger Stern am Schach-Himmel: Für ein Duell mit dem Vater ist Laertes längst zu stark

Trotz seines jungen Alters ist Laertes Neuhoff aus Markkleeberg fast schon Profi – und muss sich auch mit den Schattenseiten des Sports auseinandersetzen. Betrugsvorwürfe bis in die Weltspitze beschäftigen die Schach-Szene.

Leipzig. „Früher haben wir auch in der Familie gespielt. Heute bin ich so weit unter seinem Niveau, dass es für den Jungen langweilig wird“, sagt Bernd Neuhoff. Um starke Gegner zu finden, hat er seinen Sohn Laertes durch ganz Europa gefahren. Für die Familie war das immer mit einem kleinen Urlaub verbunden, der jetzt nicht mehr nötig sein wird. Denn der 12-Jährige betreibt sein Hobby äußerst professionell, er wurde erneut in den Bundeskader aufgenommen. Neben guter Förderung bedeutet das vor allem eine organisatorische Entlastung seiner Eltern. Zu den großen Turnieren unterstützt der Deutsche Schach-Bund bei der Organisation der Touren.