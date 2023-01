﻿Leipziger Verein Rotation und BAHU-Elferrat trauern um Willi Schmidt

Er war bekannt und wer mit ihm zu tun hatte, der schätzte seine offene und ehrliche Art: Stephan Willi Schmidt führte als Vereinschef Rotation 1950 Leipzig und war beim legendären Fasching der Leipziger Baustudenten (BAHU) als „Feierbiest“ eine Instanz. Doch letzte Woche verstarb er im Alter von nur 59 Jahren. Verein und Elferrat stehen unter Schock.

Leipzig. Die Homepage von Rotation 1950 Leipzig ist in Schwarz gehalten. Der Verein von der Delitzscher Straße trägt Trauer. Stephan Willi Schmidt, Vorsitzender, Vereinsikone, Geschäftsführer und das Gesicht von Rotation, verstarb plötzlich in der Nacht zum 18. Januar in seinem Haus in Wiederitzsch. Er wurde nur 59 Jahre alt. „Stephan leitete seit fast sechs Jahren die Geschicke in unserem Verein und stellte unser Gesicht nach außen dar“, würdigt Rotation den verstorbenen Chef. Auf seiner Facebook-Seite hatte Schmidt zu Silvester noch allen Freunden und Bekannten ein „gesundes und friedliches Jahr 2023“ gewünscht.