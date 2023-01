﻿„Rechtswidrige Zustände“: Kommt es zum Parkplatz-Knall zwischen RB Leipzig und der Stadt?

Wenn Fußball-Bundesligist RB Leipzig in der Red Bull Arena spielt, ist das Parkchaos groß. Die Kommune bekämpft das Problem mit Kontrollen. Dem Klub ist das zu wenig. Er pocht auf zugesagte Stellflächen am Cottaweg.

Leipzig. Im neuen Jahr wird alles besser? Darauf kann RB Leipzig nicht hoffen; zumindest nicht, wenn es um die Parkplatzsituation bei Heimspielen des Fußball-Bundesligisten geht. Vielmehr wird sich die Lage – vor allem bei parallel stattfindenden Events in der benachbarten Quarterback Immobilien Arena – in den kommenden Monaten eher verschärfen als entspannen. Und das, obwohl die Kommune selbst den Schlüssel für eine Entspannung in der Hand hält: in Form des Kleinmessegeländes am Cottaweg.

1155 Parkplätze, die da sein müssen, es aber nicht sind

RB schießt deshalb nun scharfe Pfeile in Richtung Rathaus ab. „Die Stadt und einzelne Stadtratsfraktionen machen immer große Ankündigungen. Dabei hält die Kommune einen von ihr selbst geschaffenen rechtswidrigen Zustand aufrecht, indem sie den Festplatz über viele Wochen hinweg anderweitig vergibt“, schimpft Ulrich Wolter. Was der Chief Relationship Officer (CRO) des DFB-Pokalsiegers mit rechtswidrig meint? Einen Vorgang, der beinahe wie eine Aktion der berühmten Schildbürger anmutet. Als die Kommune 2018 die Genehmigung für den Ausbau der Red Bull Arena erteilte, entschloss sich das Baudezernat, eine Anzahl von Parkplätzen zu sichern. „Das geschieht mittels einer sogenannten Baulast, die ins Baulastenverzeichnis bei der Stadt Leipzig eingetragen wird“, erläutert Wolter. Bei RB-Partien im Sportforum sind das: 430 Stellplätze in der Tiefgarage des Stadions, 1155 auf der Kleinmesse, 98 in der Goyastraße und etwa 350 in der Jahnallee, auf dem Vorplatz der Festwiese. Da diese per Baulast gesichert sind, müssen sie zur Verfügung stehen. „Nicht können, sondern müssen“, betont RB-Mann Wolter.

Ein Auto wird abgeschleppt. So geschehen bei einer Großaktion des Ordnungsamtes im Rahmen der Champions-League-Partie zwischen RB Leipzig und Real Madrid am 25. Oktober 2022. © Quelle: Dirk Knofe

Nur ist das nicht möglich. Weil die Kommune als Inhaberin die Fläche am Cottaweg an zahlreichen Wochenenden im Jahr anderweitig nutzt (etwa für den Rummel oder den Zirkus), kann sie der durch sie selbst geschaffenen Verpflichtung gar nicht nachkommen. Da RB wiederum die Plätze in der Tiefgarage und im unmittelbaren Stadionumfeld via Parkschein an Rettungsfahrzeuge, Menschen mit Behinderung, Pressevertreter, Dienstleister und Hospitality-Kunden vergibt, bleiben dem Individualverkehr kaum noch Möglichkeiten. Die Folge: Geparkt wird, wo es passt, gern auch mal im Naturschutzgebiet. „Das lehnen wir selbstverständlich ab und verurteilen es aufs Schärfste“, betont Wolter.

Rathaus: „Nur im gesamtstädtischen Kontext lösbar“

„Im Sinne der Rechtseinheit wäre die Stadt verpflichtet, die Fläche freizuhalten und nicht rechtswidrig an Dritte weiterzugeben“, sagt der CRO von RB. „Bemühungen der Kommune, einen rechtskonformen Zustand herzustellen, sind nicht erkennbar. Im Gegenteil: Wir haben gehört, dass im Januar eine Vorlage beim Oberbürgermeister landen soll, wonach die Kleinmesse auch in den nächsten Jahren am Cottaweg bleibt. Das Problem verschärft sich also. Wegen der aktuellen Baustelle in der Waldstraße und der geplanten Baustelle in der Jahnallee werden die nächsten beiden Jahre brutal.“

Was sagt das Rathaus zu den Vorwürfen? Das Problem sei komplex und „nur im gesamtstädtischen Kontext lösbar“, heißt es auf LVZ-Anfrage, gerade weil mehrere Ämter involviert seien. „Ein zentraler Punkt dabei ist der Standort der Kleinmesse; aber auch die Gestaltung des Stadionvorplatzes, die Situation mit P&R-Plätzen in Leipzig sowie das Emissionsproblem im angrenzenden Waldstraßenviertel. In dieser Gemengelage haben sich in der Vergangenheit die Rahmenbedingungen wie auch die Prioritäten sowohl der Verwaltung als auch der lokalen Politik und von RB immer wieder geändert“, teilt die Kommune schriftlich mit.

Das Problem mit P&R-Plätzen und ÖPNV

„Die P&R-Plätze sind in einem schlechten Zustand, schlecht ausgeschildert, schlecht beleuchtet und befinden sich in ungünstiger Lage“, entgegnet Wolter. Nicht das einzige Problem in seinen Augen. „Wir haben für unsere Fans in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen das ÖPNV-Ticket in unseren Eintrittskarten integriert. Dafür zahlen wir etwa zwei Euro pro Ticket an den Mitteldeutschen Verkehrsverbund. Wir schaffen für jedes Spiel 1300 bewachte Fahrradstellplätze, stellen im Gegenzug jedoch fest, dass die Stadt seit Jahren zwar viel redet, aber keinen einzigen zusätzlichen Fahrradständer im Stadionumfeld errichtet hat. Und dass sie nicht in der Lage ist, den ÖPNV so aufzustellen, dass es den Leuten auch bei Spätspielen möglich ist, nach Hause oder zu den P&R-Plätzen zu kommen.“

Was die RB-Oberen irritiert, ist das Sendungsbewusstsein der Kommune an anderer Stelle. Sie "initiiert medial begleitete Großkontrollen, zieht dafür viel Personal zusammen, um Fans von RB Leipzig anschließend als Umweltsünder hinzustellen". So geschehen beim Bundesliga-Hit gegen Borussia Dortmund Anfang September und beim Champions-League-Duell gegen Real Madrid Ende Oktober. Ziel der Aktion: Wildparker abstrafen.

RB ließ Rechtslage bereits prüfen

Die Fronten sind verhärtet. So sehr, dass RB damit liebäugelt, den Rechtsweg zu beschreiten. „Wir haben eine renommierte Kanzlei beauftragt, unsere rechtliche Position in dieser Frage zu prüfen“, sagt Wolter. „Da das eine Amt rechtswidrig handelt und das andere verpflichtet ist, rechtskonform zu handeln, hätten wir ganz gute Chancen, wenn wir es durchsetzen wollten.“ Dass der Bundesligist kein Problem damit hat, diesen Weg tatsächlich einzuschlagen, bewies er im Januar 2022. Da zog RB als erster Klub im deutschen Fußball-Oberhaus per Eilantrag gegen die vom Land erlassenen coronabedingten Zuschauerbegrenzungen zu Felde. Der Freistaat reagierte und änderte die Regeln – die Leipziger zogen ihren Antrag in der Folge zurück.