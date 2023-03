﻿Im Live-Stream: RB Leipzigs Max Eberl im LVZ-Talk mit Guido Schäfer

Max Eberl wird am 30.3.2023 in der LVZ-Kuppel von Sport-Reporter Guido Schäfer interviewt.

In seiner noch kurzen Zeit als Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig stand Max Eberl schon im Zentrum vieler Debatten. Am Donnerstag gibt er in der LVZ-Kuppel Sportreporter Guido Schäfer Auskunft. Wir übertragen den Talk hier im Live-Stream.

LVZ WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket