﻿Vater von zwölfjährigem Leipziger Schachtalent: „Gibt ehrgeizige Eltern, die Psycho-Tricks machen“

Leipzig. „Früher haben wir auch in der Familie gespielt. Heute bin ich so weit unter seinem Niveau, dass es für den Jungen langweilig wird“, sagt Bernd Neuhoff. Um starke Gegner zu finden, hat er seinen Sohn Laertes durch ganz Europa gefahren. Für die Familie war das immer mit einem kleinen Urlaub verbunden, der jetzt nicht mehr nötig sein wird. Denn der 12-Jährige betreibt sein Hobby äußerst professionell, er wurde erneut in den Bundeskader aufgenommen. Neben guter Förderung bedeutet das vor allem eine organisatorische Entlastung seiner Eltern. Zu den großen Turnieren organisiert der Deutsche Schach-Bund nun die Touren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Enttäuschte oder ermutigende Blicke sind genau genommen Betrug“

Laertes’ Traum hat einen hohen Preis. „Ich trainiere drei bis vier Stunden täglich und am Wochenende mehr“, sagt der Markkleeberger. Dazu kommt das Studieren neuer Spielzüge, denn wer im Schach erfolgreich spielen will, muss viel lesen. 25 Bücher hat er schon verschlungen, spielt aber trotzdem manchmal Fußball und geht schwimmen, um sich auch körperlich fit zu halten. Einen Großteil des Tages verbringt der Schüler am Brett. Meist auch unter der Woche, denn Turniere gehen zwischen sieben und neun Tagen.

„Vor der Partie bereite ich mich auf meinen Gegner vor und analysiere danach mit meinem Trainer das Spiel“, erklärt Laertes Neuhoff. © Quelle: Andre Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viel Zeit, in der Laertes im Schulunterricht fehlt. Doch das private Regenbogengymnasium in Zwenkau gibt ihm Rückendeckung. Ob es die durch den Schuldirektor erteilten Freistellungen sind oder seine Mitschüler, die verpasstes Unterrichtsmaterial nachliefern: Der Juniorprofi darf vorrücken. „Mein Ziel ist es, dieses Jahr die Elo-Zahl von 2200 zu erreichen.“ Das ist eine Wertungszahl, die die Spielstärke angibt. Mit jedem Sieg kann Laertes sie nach oben schrauben, bei Niederlagen droht aber auch ein Verlust von wertvollen Zählern. Dabei spielt auch die Elo des jeweiligen Gegners eine Rolle. Zum Vergleich: Der aktuelle Weltmeister Magnus Carlsen hat einen Elo-Wert von 2859.

Überraschend verlor der Norweger im September letzten Jahres gegen den 19-jährigen Hans Niemann – obwohl dieser „nur“ eine Elo-Wertung von 2706 sein Eigen nennt. Der amtierende Weltmeister bezichtigte daraufhin den Newcomer des Betrugs. Der andauernde, öffentliche Streit löste eine Debatte in der gesamten Schachwelt aus. Denn oft können schon kleine Hinweise ein Spiel entscheiden. Das stellt Andreé Rosenkranz vom SV Weißblau Allianz Leipzig auch im Amateur-Schach fest: „Wenn in der Pause einem Spieler gesagt wird: ,Deine offene Linie steht aber gut.‘ Oder Schachkind-Eltern, die enttäuschte oder ermutigende Blicke zu ihrem Kind werfen. Das ist genau genommen Betrug.“ Diese niederschwelligen Schummeleien haben auch die Neuhoffs schon bemerkt. Vater Bernd unterstreicht: „Es gibt ehrgeizige Eltern, die Psychotricks machen. Wir versuchen das Thema Betrug für uns auszublenden, um keine Paranoia zu schieben.“

Auch Großmeister spielen teils unehrlich

Im Online-Schach gibt es keine Psycho-Tricks, aber andere Möglichkeiten, den Gegner unehrlich zu besiegen. 2020 gab chess.com, einer der größten Schachanbieter im Internet, bekannt, jeden Tag mehr als 500 Konten wegen Betrugs zu löschen. Das waren bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt 400.000 Profile. Darunter seien auch immer wieder Großmeister, die zu den 100 weltbesten Schachspielern gehören, beklagt das Unternehmen.

Rosenkranz spielt mittlerweile nur noch fünfminütige Online-Partien, weil dem Gegenüber dann weniger Zeit bleibt, die nächsten Züge mit einem speziellen Schachprogramm vorher simulieren zu können. „Es ist ein sehr schweres Thema. Bekämpfen kann man es, verhindern nicht. Eine Lösung, außer an die Fairness zu appellieren, gibt es nicht“, sagt der Leipziger Trainer.

Millionen-Zuwächse dank Netflix-Serie und Corona

Während der Pandemie befand sich die Welt im Schach-Hype. Zwischenzeitlich waren sogar Bretter und Figurensätze ausverkauft. Einen starken Einfluss lässt sich durch „Das Damengambit“ vermuten. Die Netflix-Serie erzählt die Geschichte einer Schachspielerin, erreichte in den ersten Tagen 63 Millionen Zuschauer und war über Monate die erfolgreichste Miniserie des Streaming Anbieters. Auch chess.com verzeichneten Millionenzuwächse an Mitgliedern. Kam die Begeisterung auch in den Leipziger Schachvereinen an?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass die allermeisten ,Corona-Hype’-Spieler mit den Online-Angeboten zufrieden sind und den verbindlicheren Schritt in einen Verein nicht gehen wollen. Wenn man aber ein wirklich guter Spieler werden will, braucht man Trainer und individuelle Förderung – das ist nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal von Vereinen“, sagt Sven Thiergen vom VfB Schach Leipzig. Doch der große Run auf die Schachvereine blieb aus, weiß auch Andreé Rosenkranz vom SV Weißblau: „Ich glaube da kann ich auch für alle Leipziger Vereine sprechen: Es hat keinen spürbaren Mitgliederzuwachs gegeben.“

Auch Laertes Neuhoff ist seit Jahren glücklich, in einem Leipziger Verein gut aufgehoben zu sein. Ohne die Unterstützung der Schachgemeinschaft Leipzig wäre der deutsche Jugend-Vizemeister von 2020 nicht bis zum Bundeskader gereift.