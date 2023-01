RB Leipzig ist zurzeit in Abu Dhabi im Trainingslager. Reporter Benjamin Post spricht im Video darüber, wie das Trainingslager abläuft, warum RB Leipzig eigentlich so weit fliegt und wie es weitergeht für die Mannschaft.

RB-Reporter Benjamin Post und „LVZ Unsere Story“-Host Nicole Grziwa im Gespräch via Teams.

Video-Anruf im Trainingslager: Was RB-Reporter Benjamin Post in Abu Dhabi erlebt

Leipzig/Abu Dhabi. RB Leipzig ist ausgeflogen nach Abu Dhabi, um sich dort auf die zweite Hälfte der Saison vorzubereiten. Mit dabei ist RB-Reporter Benjamin Post von der LVZ. Seine Eindrücke vom Training und von der Stimmung schildert er im Video-Interview aus seinem Hotelzimmer.

„LVZ Unsere Story“ mal anders: Für unseren Podcast haben Host Nicole Grziwa und RB-Reporter Benjamin Post via Teams telefoniert und als Video aufgezeichnet. Zu sehen sind darin auch Impressionen aus dem RB-Trainingslager in Abu Dhabi.

Was das Besondere am Trainingslager für den LVZ-Reporter ist? Dass man als Reporter noch näher dabei sein kann. Er ist täglich beim Training, führt Interviews und gewinnt einen umfassenden Einblick, über den er auf LVZ.de und in seinem Newsletter berichtet.

Im Interview erklärt Benjamin Post, wie so ein typischer Trainingslager-Tag aussieht, warum RB Leipzig eigentlich so weit weggeflogen ist, um zu trainieren und wie die kommenden Spiele für die Leipziger Mannschaft wohl wird. Vor allem das erste Spiel nach der Winterpause ist ein Top-Match: Die Leipziger treten gegen die Bayern an.

