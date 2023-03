﻿Airports Leipzig/Halle und Dresden: Warum die Zahl der Beschäftigten wächst

Eine überschaubare Zahl von Starts und Landungen im Passagierbereich – aber auf den mitteldeutschen Flughäfen in Leipzig/Halle und Dresden finden dennoch immer mehr Menschen einen Job. Das liegt vor allem an einer Branche.

Leipzig/Dresden. An den beiden mitteldeutschen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden setzt sich der zahlenmäßige Aufschwung bei den Beschäftigten fort. Trotz anfänglich noch unsicherer Corona-Lage und gedämpfter Wirtschaftsstimmung wegen der russischen Invasion in der Ukraine haben beide Airports direkt und in ihrem Umfeld im letzten Jahr mehr Menschen als 2021 beschäftigt. Entsprechende Zahlen veröffentlichte die Mitteldeutsche Flughafen AG am Mittwoch. Demnach hatten in Leipzig/Halle und Dresden einschließlich aller ansässigen Unternehmen und Behörden 17.142 Menschen einen Job. Das seien 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr, hieß es. Insgesamt sind an den beiden Flughäfen damit 226 Unternehmen angesiedelt.

„Unsere Airports sind dynamische Impulsgeber für die gesamte Wirtschaftsregion Mitteldeutschland. Als wichtige Standortfaktoren stehen sie für ein breitgefächertes Beschäftigungswachstum, Mobilität sowie Milliarden-Investitionen in Unternehmensansiedlungen in ihrem Umfeld“, sagte Götz Ahmelmann, Geschäftsführer der Mitteldeutschen Flughafen AG. Die Flughafen AG als Arbeitgeber beschäftigt dabei 1375 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 3,8 Prozent mehr als im Jahr 2021. Laut Ahmelmann sei für das laufende Jahr die Einstellung von über 100 zusätzlichen Beschäftigten geplant.

Leipzig/Halle deutlich vor Dresden

Den weitaus größten Part hat dabei der Flughafen Leipzig/Halle inne. An Europas drittgrößtem Fracht-Airport arbeiten insgesamt 13.066 Menschen in 118 Unternehmen, das ist ein Zuwachs von 5,8 Prozent gegenüber 2021. Die Zahl der Jobs am Flughafenstandort Schkeuditz hat sich damit seit 2010 mehr als verdoppelt. Am Standort Flughafen Dresden sind in 108 Unternehmen 4076 Menschen beschäftigt. Das sind 7,7 Prozent mehr als 2021.

Zum Wachstum in Leipzig/Halle trägt vor allem der Bereich Frachtumschlag mit Logistik bei. Mit der Deutsche-Post-Tochter DHL als größtem Unternehmen, weiteren Airlines und Speditionen entfallen 10.090 Beschäftigte auf diesen Sektor, 6,7 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei DHL sind davon direkt rund 7000 Menschen angestellt.

Kritik an Job-Zuwächsen in Leipzig/Halle

Die Job-Zuwächse, vor allem in der Logistikbranche am Airport Leipzig/Halle, werden aber mittlerweile von vielen Experten und von Fluglärm betroffenen Anwohnern hinterfragt. So kritisierte Peter Richter, Chef der IG Nachtflugverbot, dass der Flughafen in Schkeuditz zwar dazu beigetragen hat, die Situation vor 15 Jahren auf dem angespannten Leipziger Arbeitsmarkt zu entschärfen, das habe sich aber grundlegend gewandelt. „Wir brauchen die billigen Jobs in diesem Segment nicht mehr. Viele haben bisher ihre Löhne sowieso aufstocken müssen. Und die Fluktuation bei DHL ist weiter groß“,sagte Richter kürzlich in einem LVZ-Interview. Es gebe in der Region genügend kleine Firmen und Handwerker, die Personal suchen.