ADAC warnt

Großbaustellen auf Autobahnen: Zum Ferienstart drohen Staufallen in Sachsen

Auf den Autobahnen im Freistaat sorgen aktuell Großbaustellen für schwierige Verkehrslagen. Auch in den Sommerferien ändert sich daran wenig. Der ADAC erwartet vor allem am ersten Ferienwochenende ein Stauchaos besonders in einer Region.