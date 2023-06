﻿ „Es wird erkannt, wie relevant das Handwerk ist“ – In Sachsen gibt es wieder mehr Lehrlinge

Leipzig. Lieber eine klassische Lehrlingsstelle als ein Studium an einer stark frequentierten Universität: Unter den sächsischen Schülerinnen und Schülern wächst die Bereitschaft zur beruflichen Ausbildung.

So registrierten die sächsischen Handwerkskammern (HWK) bis Ende Mai ein Plus von mehr als zwei Prozent (Vergleich zum Vorjahr) bei den Ausbildungsverträgen für das Lehrjahr 2023/24. Im Bereich der HWK Leipzig sind es sogar rund zehn Prozent mehr Bewerber.

Bei der IHK Leipzig wurden ebenfalls bereits mehr als vier Prozent mehr neue Ausbildungsverträge unterschrieben. „Besonders freuen wir uns über die neue Beliebtheit der Berufe in der Gastronomie“, sagte der IHK-Manager für Ausbildung, Matthias Locker. Hier betrage das Plus sogar 32 Prozent zum Vorjahr.

Damit stemmt sich Sachsen gegen den bundesweiten Trend. Noch vor Kurzem hatte Handwerkspräsident Jörg Dittrich gegenüber der „Rheinischen Post“ beklagt, dass Deutschland mit einem erheblichen Mangel an Lehrlingen zu kämpfen habe. „Es ist schwierig für die Betriebe, genügend Bewerberinnen und Bewerber zu finden“, sagte der Dresdner Dachdeckermeister. An den Gymnasien sei es „immer noch so, dass es vor allem eine Studienberatung gibt“, kritisierte er.

Traditionell wird im Osten mehr ausgebildet

Während bundesweit das Handwerk Nachwuchssorgen hat, ist das in Sachsen anders. Er könne nicht sagen, ob im Westen viel mehr Jugendliche eine akademische Laufbahn anstreben als im Osten, so Leipzigs Handwerkspräsident Matthias Forßbohm zu den Gründen. Es liege wohl eher daran, dass die Handwerksunternehmen im Osten Deutschlands traditionell mehr ausbilden und damit insgesamt mehr Lehrplätze vorhanden seien. „Unsere Handwerker verlassen sich nicht auf andere. Sie packen selber an und sorgen für Ausbildungsplätze“, betont Forßbohm.

Zu den Erfolgsrezepten im Freistaat gehört auch das verstärkte Werben der Kammern für eine berufliche Ausbildung an den Oberschulen und Gymnasien. Zudem trägt die Offensive um Azubis aus dem Ausland und mit Angeboten zur Berufsorientierung für Geflüchtete im Kammerbezirk Leipzig offenbar Früchte. Sachsenweit gab es den größten Sprung in den Ausbildungsberufen Fahrzeuglackierer, Maurer, Konditor, Gebäudereiniger und Fleischer.

Zahlreiche Lehrstellen dennoch unbesetzt

Bei den absoluten Zahlen rangieren aber die Berufe Kfz-Mechatroniker, Elektroniker sowie Sanitär-Heizung-Klima-Techniker auf den Plätzen eins bis drei. Das deckt sich mit der Leipziger Statistik: Hier landet der Ausbildungswunsch Tischler auf Platz vier. „Es wird zunehmend deutlich, dass erkannt wird, wie relevant das Handwerk ist, um gesellschaftliche Herausforderungen wie die Energiewende zu meistern“, sagt der Leipziger Kammerpräsident Forßbohm.

Trotz des Plus’ bei bisherigen Neu-Lehrverträgen sind aber bei den Handwerkskammern in Sachsen weiterhin rund 800 Stellen offen – vom Maurer bis zum Dachdecker. Willkommen in den Handwerksbetrieben seien vor allem Absolventen von Oberschulen, aber auch Abiturienten sowie vorzeitige Studienaussteiger, erläutert Sprecher Frank Wetzel.

Praktisch orientiertes Fachabitur mit Volkswirtschaftslehre

Parallel zur positiven Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt erfreut sich auch das praktisch orientierte Fachabitur in Sachsen steigender Beliebtheit. 6035 Schülerinnen und Schüler besuchten in diesem Schuljahr eine Fachoberschule in einem der 66 Berufsschulzentren im Freistaat. Mit dem Mix aus fachrichtungsbezogenen Fächern wie Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, Angewandte Physik, Gesundheitsförderung und Soziale Arbeit sowie den allgemeinbildenden Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik erhalten die Absolventen dieser Schulen die Fachhochschulreife.

