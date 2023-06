﻿Antragsboom für Balkonkraftwerke in Leipzig – Stadtwerke rüsten personell auf

Leipzig. Der Trend zu privaten Balkonkraftwerken (steckerfertigen PV-Anlagen) und Kleineinspeiseanlagen bis zu 30 Kilowatt ist mittlerweile voll in Leipzig angekommen. So verzeichnet die Netz Leipzig GmbH als Tochter der Leipziger Stadtwerke einen exorbitanten Anstieg von Anträgen für Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen), die auf Dächern, Terrassen oder Balkonen installiert werden. „Ende April hatten wir schon knapp 1000 Anträge vorliegen. Das war zu diesem Zeitpunkt bereits die gesamte Antragszahl des Jahres 2022“, sagte Johann Rösler, Teamleiter Netzeinspeisung bei der zuständigen Stadtwerke-Tochter Netz Leipzig, auf LVZ-Nachfrage. Und 2022 sei die Zahl der Anträge bereits dreimal so hoch gewesen wie im Jahresdurchschnitt von 2019 bis 2021, so der Netz-Leipzig-Vertreter. Man rechne 2023/2024 allein bei Balkon-Kraftwerken bis 600 Watt insgesamt mit bis zu 5000 zusätzlichen Anlagen im Leipziger Stadtgebiet, so Rösler.

Als Reaktion auf die Antragsflut für PV-Anlagen wurde bereits intern personell umgesteuert. Zudem arbeitet die Netz Leipzig GmbH an einer personellen Verstärkung. Denn Antragsteller und -stellerinnen müssen sich in Leipzig aktuell vor allem in Geduld üben, bis die Prüfung aller Voraussetzungen erfolgt ist. „Nach Einreichung aller Anmelde-Unterlagen war bisher eine Antragsbearbeitung von vier Wochen üblich. Wegen der Antragsentwicklung dauert die Rückmeldung aktuell deutlich länger“, sagte Michael Graupner, Abteilungsleiter Netzkundenservice bei Netz Leipzig. Der Grund für den Rückstau sei, dass die gleiche Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wesentlich mehr Anträge bearbeiten müssen.

Leipzig fördert ab Juli private PV-Anlagen

Deshalb soll in den nächsten Wochen zusätzliches Personal helfen, die Bearbeitungszeit wieder zu verkürzen. Aber auch durch Digitalisierung und Prozessoptimierungen werde versucht, die eingehenden Anträge schneller und effizienter abzuarbeiten. Man freue sich aber über jeden Kunden, der sich mit einer PV-Anlage an unser Stromnetz anschließt und damit zur Energiewende beiträgt, so Graupner. Der Trend zur privaten Beteiligung an der Ökostrom-Produktion sei auf jeden Fall zu begrüßen. „Wir wollen das für Leipzig stemmen.“

Die Vorkehrungen der Stadtwerke sind auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass in Leipzig der Boom bei Balkonkraftwerken ab Juli den nächsten Schub erhalten dürfte. Denn Leipzigerinnen und Leipziger, die sich eine private PV-Anlage zulegen wollen, können mit Geld von der Stadt rechnen. Eine Million Euro stehen dafür im Leipziger Doppelhaushalt 2023/24 schon bereit. Am 5. Juli soll der Stadtrat eine Förderrichtlinie beschließen. Danach könne die Auszahlung beginnen, heißt es aus dem Rathaus. Die Förderrichtlinie sieht einen Betrag von 200 Euro pro Modul vor. Privatpersonen können die Hilfe für zwei Module pro Objekt beantragen, also insgesamt 400 Euro.

Anmeldungen beim Netzbetreiber sind notwendig

Zu den Leipziger Förderungen kommen der Preisverfall für Balkonkraftwerke und die wachsende Zahl der Sonnenstunden seit Ende Mai, die bei vielen noch zusätzlich einen Schub auslösen könnten, einen eigenen positiven Beitrag zur Ökobilanz zu liefern. „Die meisten von ihnen wollen Strom für den Selbstverbrauch produzieren“, sagte Graupner. Der Verantwortliche von Netz Leipzig wies in dem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass auch jede kleinste private steckerfertige PV-Anlage beim Netzbetreiber angemeldet werden müsse. Außerdem sei eine Registrierung bei der Bundesnetzagentur notwendig.

Zudem hatte bereits die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) klargemacht, was für Miet- und Eigentumswohnungen gilt: „Wenn das Solarmodul an der Balkonbrüstung oder der Hauswand angebracht werden soll, müssen Vermieter oder Eigentumsgemeinschaft in der Regel zustimmen.“

