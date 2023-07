﻿Bundesagentur Sprin-D: Mit Leipziger Nano-Revolution gegen den Krebs

Leipzig. Es war einer dieser politischen Prestige-Erfolge, für den sich hinterher alle Beteiligten auf die Schulter klopften. Vor gut vier Jahren gewann Leipzig mithilfe der sächsischen Landesregierung das Rennen (unter anderem gegen Potsdam und Berlin) um die Ansiedlung der als milliardenschwer gehandelten Bundesagentur für Sprunginnovationen. Milliardenschwer, weil schon damals avisiert wurde, dass Fördergelder aus dem Bundeshaushalt bis Ende des Jahrzehnts diese große Summe ergeben. Sprin-D mit der Basisstation Leipzig sollte bahnbrechenden Erfindungen „Made in Germany“ zum wirtschaftlichen Durchbruch verhelfen.

Agenturchef Rafael Laguna de la Vera (in Leipzig geboren und in Pegau aufgewachsen, bevor er als Zehnjähriger mit seinen Eltern die DDR verließ) verwies zum Start immer wieder darauf, dass die letzte große deutsche Erfindung der Otto-Motor war. Aber das sei eben über hundert Jahre her. Und dahin, quasi in ein Industriezeitalter 2.0 mit vielen deutschen Erfindungen, müsse man wieder kommen. Von der Leipziger Agenturniederlassung sollten deshalb Ideen und Projekte gefördert werden, die die Welt verändern, im positiven Sinne. „Wir wollen Dinge an den Start bringen, die unser Leben verbessern“, lautet Lagunas Motto.

Festes Domizil in der Lagerhofstraße

Vier Jahre nach dem Votum für Leipzig kann der Sprin-D-Chef zwar noch nicht die ganz große Erfindung verkünden, aber der Weg dahin wird klarer erkennbar. Die von ihm geleitete Agentur hat auch räumlich und personell Konturen bekommen. Aus dem Ex-Interim am Markt 9 bei der Invest Region Leipzig ist das feste Domizil in der Lagerhofstraße am östlichen Rand des Hauptbahnhofs geworden. Passend zur kreativen Suche nach großen Erfindungen wirkt auch hier vieles noch unfertig und im Fluss. Es riecht schon durch die nahen Großbaustellen nach Aufbruch und Veränderung. Für dieses raue und eher karge Ambiente habe man auch die hochklassige Offerte einer großen Bank in bester City-Lage ausgeschlagen, so der Chef.

Agentur-Chef: Bauen weiter Personal auf

Mittlerweile hat die Agentur 50 Beschäftigte. 25 davon sind dauerhaft in Leipzig dabei, die andere Hälfte kümmert sich bundesweit um Projekte. Die Berliner Juristin Berit Dannenberg ist seit 2021 kaufmännische Geschäftsführerin, gewechselt von der FU Berlin und damit gut mit dem Wissenschaftsmanagement vertraut. „Wir bauen weiter Personal auf“, kündigte Laguna am Dienstag an, nachdem er Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) im Schnelldurchlauf den Ist-Zustand von Sprin-D erklärt hatte. Immerhin fließen in diesem Jahr 147 Millionen Euro aus dem Bundesforschungsbudget nach Leipzig, 2024 sollen es dann schon 190 Millionen werden, wenn der Bundeshaushalt so beschlossen wird. „Jeder Euro ist gut angelegt“, sagte die Ministerin. Sprin-D habe sich schon mit einem erfolgreichen Projekt gelohnt, so Stark-Watzinger.

Tochtergesellschaften sitzen mit in der Zentrale

Ideen und Vorschläge für die große Erfindung gab und gibt es reichlich. „Wir hatten bis 2022 über 1000 Projektvorschläge“, sagte Laguna. Die meisten aus Nordrhein-Westfalen und Bayern, aber auch Sachsen ist beim Forschen und Tüfteln gut dabei. 40 Vorschläge wurden zu Sprin-D-Projekten, sechs zu Tochtergesellschaften. Was unterm Strich heißt, dass diese Töchter die größten Fördergelder bekommen und in der Leipziger Zentrale ihre Büros haben. Die meisten Ideen kommen aus den Bereichen Energie, Bio-Technologie und Medizin.

Leipziger Professor mit Idee für Super-Windrad

Am weitesten und am griffigsten davon ist laut Laguna de la Vera das Projekt Beventum, das auf einer Idee des Leipziger Professors Horst Bendix beruht. Der Ingenieur war in DDR-Zeiten Technikchef beim legendären Leipziger Kranbauer Kirow und hatte berechnet, dass sich der Bau von 300 Meter hohen Windrädern sowohl kostentechnisch als auch beim Wirkungsgrad extrem lohnt. Bendix war mit einer Projektmappe unterm Arm im Oktober 2019 bei der Eröffnung der Agentur am Markt 9 vorstellig geworden. Die Umsetzung kann er nicht mehr erleben, er verstarb 93-jährig am 9. Juni in Leipzig. Sprin-D wird jetzt quasi posthum das Projekt von Bendix verwirklichen. In einem Tagebau in der Lausitz steht das erste Testwindrad mit 300 Meter Höhe.

Nano-Diagnose im Kampf gegen Krebs

Ganz im Sinne des Chefs („Das Leben verbessern“) ist auch ein Medizin-Projekt, das von Leipzig aus den Kampf gegen den Krebs völlig umkrempeln könnte: Nanogami als eine Mischung aus der Nano-Technologie und der Origami-Erforschung der DNA. Vereinfacht gesagt geht es medizinisch darum, mit einer auf Hundertstel-Millimeter basierten molekularen Nano-Diagnose bessere Behandlungsmethoden zu schaffen. „Wenn das funktioniert, dann wird der Kampf gegen alle Krebsarten revolutioniert“, sagte Laguna. Er weiß aber auch, dass es bis dahin noch viele Hürden gibt. „Eine Innovation ist erst dann eine, wenn sie in der wahren Welt ankommt.“

