Es gab Lieferengpässe für Neuwagen wegen des Russland-Kriegs in der Ukraine und wegen den Folgen der Corona-Pandemie: Trotzdem hat der mitteldeutsche Carsharing-Anbieter Teilauto ein starkes Jahr hingelegt. Besonders beliebt ist das „Teilen“ der roten Autos in Leipzig und Dresden.

Leipzig. Sie gehören in Leipzig und Dresden schon zum Straßenbild und sind seit 2022 im Freistaat auch in Borna und Plauen präsent: Die rot-lackierten Modelle des mitteldeutschen Carsharing-Anbieters Teilauto mit den typischen Kennzeichen L-TA ... Das 1992 in Halle gegründete Gemeinschaftsauto-Unternehmen kann sich über ein starkes Geschäftsjahr freuen. Denn nach der am Dienstag vorgestellten Bilanz wächst parallel zum bundesweiten Carsharing-Trend auch der mitteldeutsche Anbieter überproportional. Demnach stiegen die Nutzerzahlen um zwölf Prozent. Insgesamt zählt Teilauto nun über 68.000 registrierte Fahrtberechtigte. Analog dazu wuchs die Flotte von 1300 auf 1600 Fahrzeuge an.