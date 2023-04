﻿Chefwechsel nach über 30 Jahren bei Krostitzer – wie schwer fällt der Abschied, Herr Welter?

Wolfgang Welter (65) übergibt Ende April die Geschäfte der Traditionsbrauerei an Sven Matti Kamann (32). Was bleibt von einer Ära? Wo steht die Brauerei aktuell? Und wie kam das „gallische Bierdorf“ in die Bundesliga? Ein Gespräch mit dem scheidenden und dem neuen Chef.

Leipzig. Als er 1991 kam, stand die Brauerei in Nordsachsen nach dem Ende der DDR am Scheidepunkt. Aufschwung oder Niedergang? 33 Jahre später ist Ur-Krostitzer eine der bekanntesten Marken in Ostdeutschland und steht deutschlandweit beim Pils unter den Top Ten. Für den Chef Wolfgang Welter (65) ist die Zeit des Abschieds gekommen, er übergibt an seinen Nachfolger Sven-Matti Kamann (33). Im Interview sprechen beide über regionale Verankerung, wie Ur-Krostitzer es in die Bundesliga schaffte und wie es nach dem Wechsel weitergeht.

Herr Welter, erinnern Sie sich noch an den 15. Februar 2011?

Ehrlich gesagt, auf Anhieb nicht. Was soll da gewesen sein?

Sie haben an diesem Tag für Ur-Krostitzer einen Vertrag mit einem umstrittenen Leipziger Fußball-Viertligisten unterschrieben. Damals haben viele gelacht, heute lachen Sie, Ihr Bier wird in der Bundesliga und der Champions League ausgeschenkt: Sie müssen hellseherische Fähigkeiten besitzen.

Welter: Ja, natürlich, an den Vertrag mit RB Leipzig erinnere ich mich noch gut, nur nicht an das genaue Datum. Wir hatten damals in viele Leipziger Vereine investiert. Die RB-Entscheidung war für uns goldrichtig, aber schon ab der 2. Liga mussten wir innerhalb unserer Brauerei-Gruppe durchaus Überzeugungsarbeit leisten, dieses Invest einzugehen. (Anmerkung der Red.: Ur-Krostitzer gehört zur Radeberger-Gruppe in der Oetker-Gruppe)

Wolfram Welter und sein Nachfolger Sven-Matti Kamann in der Abfüll-Anlage der Krostitzer Brauerei. © Quelle: Anne Schwerin

Müssen Sie tatsächlich um diese Partnerschaft mit RB intern kämpfen? Viele Brauereien wollen doch in Bundesligastadien ausschenken.

Kamann: Da spielen viele Faktoren mit rein. Erst mal müssen wir uns mit dem Partner RB einig werden. Durch die lange Partnerschaft ist eine extrem hohe Wertschätzung da, beide Seiten profitieren davon. Wir sind die letzten Jahre gemeinsam gewachsen, den Weg von der Regionalliga bis in die Champions League gegangen und stolz auf diese Erfolgsgeschichte. Natürlich müssen wir als regionale Marke auch intern in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten um die Investition kämpfen, aber das ist ausgestanden und wir haben nicht an anderen Stellen reduziert. Wir unterstützen die DHfK-Handballer genauso wie andere Vereine, wie in der Kultur das Gewandhaus, die Leipziger Kabaretts oder den Zoo.

Welter: Bundesliga-Bier war ja gar nicht unsere Intention, aber jetzt sind wir sehr stolz darauf. Wir wollten aber eben auch, dass dadurch den anderen kleineren Vereinen keine Nachteile erwachsen. Da hätten wir in der Region nicht nur die gelbe Karte bekommen.

Wo steht denn Ihre angeblich kleine regionale Marke im Vergleich?

Kamann: In den letzten Jahren hat es eine sehr positive Entwicklung gegeben. Wir haben seit 2008 gegen den rückläufigen Markttrend unseren Absatz fast verdreifacht. Heute sind wir Marktführer im Pils-Bereich in Ostdeutschland und in Deutschland unter den Top Ten auf Platz acht – und das immerhin vor Warsteiner. Für unser ,gallisches Bierdorf’, das sich vor allem auf den Heimatmarkt konzentriert und über die Herkunft definiert, ist das schon beachtlich.

Welter: Seit 1991 hat sich unser Absatz verzehnfacht, ein Wachstum, das quasi um unseren nordsächsischen Schornstein herum in der Region entstand. Anfang der 90er-Jahre wollten viele Ostdeutsche erst mal die West-Marken probieren, die sie nicht kannten. Ich war aber fest davon überzeugt, dass ein Bier aus der Region auch in der Region Erfolg haben wird. Und so kam es dann auch. In der DDR gab es ein Image-Ranking der Biersorten: Radeberger und Wernesgrüner lagen vor uns, und wir waren gleichauf mit Lübz, hatten aber die kleinste Ausschankmenge.

Zur Person Wolfgang Welter und Sven-Matti Kamann Wolfgang Welter ist Jahrgang 1956 und stammt aus der Nähe von Trier (Rheinland-Pfalz). Seit 1985 arbeitete er für die Binding Gruppe. 1991 wechselte er von Frankfurt/M. nach Nordsachsen zur Krostitzer Brauerei, wo er seit 1996 Geschäftsführer ist, am 30. April scheidet er als Chef aus dem Unternehmen aus. Sven-Matti Kamann wurde 1990 in Leipzig geboren. Der ambitionierte Badminton-Spieler vom Tauchaer SV, der lange Zeit die sächsischen Ranglisten mit anführte, studierte BWL in Riesa, Leipzig und Helsinki. Nach beruflichen Stationen bei den LVB, Volkswagen und Sachsenobst arbeitet er seit 2015 bei der Radeberger Gruppe. Seit 2019 ist er Marketingleiter bei Ur-Krostitzer. Ab Mai übernimmt er den Posten des Geschäftsführers.

Sie haben Ihr Portfolio mit vier Sorten quasi immer klein gehalten, mit Schwerpunkt auf dem Pilsner. Aktuell ist aber auch Helles sehr gefragt. Wollen Sie da mitziehen?

Welter: 98 Prozent unserer Produktion ist die Pilsner-Abfüllung und mit dem Feinherben ist schon ein mildes Bier unser Hauptangebot. In DDR-Zeiten gab es schon mal ein Ur-Krostitzer Helles und natürlich beobachten wir alle Trends.

Kamann: Wir haben ein Geschmacksprofil, das den Nerv der Zeit gut trifft. Denn die Entwicklung geht hin zu milderen Bieren. Der Trend zum Hellen ist da, der zum Schwarzen geht dagegen zurück. Bei den Marktentwicklungen müssen wir natürlich genau hinschauen. Nicht jede Marke muss alles machen.

Ihr Werbespruch „Wahre Helden“ ist gefühlt seit einer Ewigkeit auf dem Markt. Ist das noch zeitgemäß in der heutigen Schnelllebigkeit?

Kamann: Wir glauben fest daran, dass die Kampagne einer unserer Erfolgsfaktoren ist. Erst kürzlich wurde bei Verbraucherumfragen bestätigt, dass die Botschaft der ,Wahren Helden’ immer noch ins Schwarze trifft. Wir agieren damit seit 15 Jahren im Biermarkt, das gibt es in dieser Kontinuität nur selten. Es geht um die Helden des Alltags, die in unserer Region etwas bewegen. Um Anerkennung für das Geleistete. Das müssen nicht immer die großen Dinge sein. Ur-Krostitzer ist das Bier, was generationsübergreifend Identität stiftet.

Herr Welter, Sie geben die Führung bei Ur-Krostitzer nach über 30 Jahren ab. Wie schwer fällt der Abschied, die Brauerei war schließlich Ihr Leben und Sie waren quasi die personifizierte Brauerei?

Das Produkt kommt vor der Person, denn Personen sind austauschbar. Trotzdem, es ist nicht einfach. Ich hatte vor einigen Monaten, als der Entschluss feststand, schon auch einige Probleme und emotionale Momente. Bier ist ja auch ein emotionales Produkt, ich hätte nie etwas anderes verkaufen können. Aber jetzt ist alles gut, so ist das Leben.

Und wie geht es weiter? Wir können uns nicht vorstellen, dass Sie keine Pläne für danach haben.

Welter: Keine Pläne? Das wäre mal schön. Ich habe jedenfalls schon welche. Ich lasse erst mal meinen Abschied vorübergehen und dann wird es konkreter werden.

In welche Richtung?

Das verrate ich noch nicht. Ich könnte mir aber sehr gut etwas im sozialen Bereich vorstellen.

Und bei Ihnen, Herr Kamann, wie groß ist der Respekt vor dem Welterschen Erbe?

Der Respekt ist da, keine Frage. Der gemeinsame Übergang hat uns da gut geholfen. Was ich von ihm gelernt habe, das werde ich für die Brauerei auch weiter anwenden. Vor allem sein Credo, dass wir uns nicht verstecken müssen. Aber was Herr Welter insgesamt geleistet hat, kann keiner kopieren. Er war eine eigene Marke.

Womit stoßen Sie eigentlich zum Abschied im Kollegenkreis an?

Welter: Mit einem Pils von Ur-Krostitzer, was denn sonst?