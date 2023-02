﻿„Dienstleistungen sterben“ – Leipziger Wirtschaft nimmt Sachsen in die Pflicht

Am Dienstag findet in Leipzig der größte sächsische Wirtschaftsempfang des Jahres statt. Doch die Stimmung bei Handwerkern und kleinen Unternehmern in der Region ist gereizt. Von Regierungschef Kretschmer werden klare Aussagen zum Wirtschaftskurs Sachsens gefordert.

Leipzig. Rund 1000 Gäste und hohe Erwartungen: Am Dienstag findet in der Kongreßhalle am Zoo erstmals nach drei Jahren Corona-Pause wieder das größte Wirtschaftstreffen im Freistaat statt. Eingeladen zum Neujahrsempfang haben vier Leipziger Partner (IHK, Handwerkskammer, Unternehmerverband Sachsen und Marketing Club). Bevor es bei Bier, Wein und Schorle zum Netzwerken geht, will man mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in einer Podiumsrunde Tacheles reden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist Sachsen noch wirtschaftsfreundlich?

Über entsprechende Forderungen an die Adresse des Freistaats informierten am Donnerstag die drei Präsidenten und eine Präsidentin der beteiligten Partner. Gefordert werden von Kretschmer an diesem Abend klare Aussagen zum künftigen Wirtschaftskurs. „Es geht um die zentrale Frage, ob Sachsen noch ein Unternehmerland ist“, sagte Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer (HWK). Der Regierungschef sei dafür genau der richtige Ansprechpartner. Und HWK-Präsident Matthias Forßbohm machte mit Marketing-Präsidentin Ines Zekert klar, dass man vor allem von Kretschmer wissen wolle, ob das Klima im Freistaat noch „wirtschaftsfreundlich“ sei.

„Kein Verständnis für die kleine Wirtschaft“

Hintergrund des Vorstoßes des regionalen Handwerks und der Wirtschaft ist die angespannte Stimmung von kleinen und mittelständischen Firmen in Leipzig und im Umland. Sie fühlen sich von der aktuellen sächsischen Landespolitik nicht mitgenommen und vertreten. „Gibt es ein Verständnis für die kleine und mittelständische Wirtschaft?“, war eine eher rhetorisch gemeinte Frage von Dietrich Enk, Chef des Unternehmerverbandes. Denn der Leipziger Top-Gastronom („Max Enk“, „Pilot“) beantwortete sie gleich selbst: „Das gibt es nicht. Dienstleistungen sterben, die Innenstädte bluten aus.“ Und in seiner Gastro-Branche gebe es keine Neugründungen mehr. Die meisten, so Enk, seien abgeschreckt von Bürokratie („Es ist in Leipzig einfacher, einen McDonald zu eröffnen als ein Restaurant“) und zu hohem Arbeitsaufkommen. „Das ist der Abschied von der Wirtschaftsstruktur, die wir gewohnt sind.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kirpal-Kritik: Mehr Stellen im öffentlichen Dienst

IHK-Präsident Christian Kirpal verwies im Zusammenhang mit der Kritik am Freistaat darauf, dass 90 Prozent der Unternehmen in Sachsen nur zehn oder weniger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hätten. „Aber das schlägt sich in den wirtschaftlichen Konzepten nicht nieder“, kritisierte der Geschäftsführer der Wermsdorfer KET Energietechnik. Stattdessen gebe es im neuen Haushalt der Landesregierung einen Zuwachs an Stellen im öffentlichen Dienst. „Und das bei einer schrumpfenden Bevölkerung“ fügte er zornig hinzu. Der Ärger und der Unmut sitzen damit in der Leipziger Unternehmerschaft tief – und Kretschmer wird beim Neujahrsempfang in der Kongreßhalle viele Wogen glätten müssen.