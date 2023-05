﻿Energie-Wandel: Leipzig wird Handelsbörse für grünen Wasserstoff

Leipzig. Es ist eine eher ganz normale Unterschrift von vier Partnern. Aber sie soll dazu führen, dass eine neue Ära in der sächsischen Energiepolitik eingeleitet wird. Mit einem Finanzierungsvertrag über einen Kredit von zwei Millionen Euro von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gibt es im wahrsten Sinne des Wortes grünes Licht für den Wasserstoff-Händler HINT.Co. Ziel ist die Eröffnung der ersten Börse für grünen Wasserstoff in Deutschland mit Sitz in Leipzig. Ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt als Innovationsmotor für den Energiewandel mit sächsischem Anschub. Der Kredit wird von der Bürgschaftsbank Sachsen GmbH (BBS) mit über 1,6 Millionen Euro abgesichert. Der Freistaat Sachsen sowie die Bundesrepublik Deutschland gewähren dafür eine staatliche Rückbürgschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), der Mitte Mai im Leipziger LBBW-Sitz die Finanzierung für HINT. CO (Hydrogen Intermediary Network Company) mit unterzeichnete, ist damit ein wichtiges Etappenziel erreicht. „Es ist wie bei einem Puzzle. Alle Teile sind da, jetzt müssen sie nur noch zusammengelegt werden“, sagte Dulig mit Verweis auf das Konzept für den alternativen Energieträger in Sachsen. Der Ausbau der Wasserstoffwirtschaft im Freistaat soll nach den Plänen des Dulig-Ministeriums entlang der Wertschöpfungskette vorangetrieben werden. „Das ist eine große Chance für den Freistaat“, sagte Dulig. Der Minister machte aber auch klar, dass die Zeit des Redens über die Transformation im Energiebereich nun nicht mehr weiter führe. „Wir müssen endlich ins Machen kommen.“

100-prozentige Tochter der H2Global-Stiftung

Zu den künftigen Machern in Sachsen gehört Timo Bollerhey, Leipziger Geschäftsführer des Wasserstoffhändlers HINT.CO GmbH. Laut Dulig ist es der erste international operierende Wasserstoffhändler. Er gehört als 100-prozentige Tochter zur gemeinnützigen Hamburger H2Global-Stiftung, die von internationalen Unternehmen unterstützt wird und vom Bund (Wirtschafts- und Klimaministerium) Fördermittel von bis zu 4,4 Milliarden Euro erhält. Es ist damit das größte Förderprogramm in Deutschland für den Markthochlauf von grünem Wasserstoff und die Produktion und Nutzung von klimaneutralen Energieträgern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als es vor zwei Jahren darum ging, im Rahmen dieser milliardenschweren Stiftung einen eigenen Wasserstoffhändler mit Firmensitz außerhalb von Hamburg zu gründen, fiel die Wahl auf Leipzig. Vor allem Dulig hatte sich dafür eingesetzt und sieben Bundesländer auf seine Seite gezogen. Vorbild für die Ansiedlung ist die internationale Strombörse EEX, die seit 2002 ebenfalls von Leipzig aus mit Strom handelt. „Die Wahl von HINT.Co für Leipzig spricht für sich und freut mich ganz besonders“, sagte Dulig. Das stärke die Stadt als „Zentrum des Energiewandels“ und Sachsen.

Setzten ihre Unterschrift unter den Vertrag: Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD, v. l.), Timo Bollerhey (HINT.CO), Markus Michailow (BBS/MBG) und Oliver Fern (LBBW). © Quelle: Andre Böhmer

Büro noch bei der Invest Region Leipzig

Bis HINT.Co mit dem weltweiten An- und Verkauf von grünem Wasserstoff in Leipzig loslegen kann, wird es aber noch etwas dauern. Noch sitzt Geschäftsführer Bollerhey mit in den Büro-Räumen der Invest Region Leipzig GmbH am Markt 9. Die Suche nach eigenen Büroräumen laufe, so Bollerhey. Auch die Suche nach geeigneten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sei im Gange. „Perspektivisch werden wir mit 12 bis 13 Leuten in Leipzig arbeiten“, sagte er. Ziel sei es dann, langfristig Wasserstoff außerhalb Europas aufzukaufen und diesen dann über die Leipziger Auktionsplattform kurzfristig in Europa und natürlich auch Deutschland als alternativen Energieträger zu verkaufen. Vorkommen von grünem Wasserstoff gebe es beispielsweise in Chile, Südafrika und Australien.

Erst Aufbau eines funktionierenden Marktes

Dass es im ersten Schritt zunächst vor allem darum gehen wird, überhaupt einen funktionierenden Markt für den Handel mit Wasserstoff mit aufzubauen, da sind sich sowohl Dulig als auch der HINT-Co-Chef einig „Der Markt ist noch nicht da, wir wollen ihn schaffen“, sagte Bollerhey. Wichtig sei es jedenfalls, transparente Preissignale für die Abnehmer in der Wirtschaft zu senden. Laut Dulig brauchen vor allem die Stahlindustrie in der Region Riesa und Wacker Chemie in Nünchritz grünen Wasserstoff. Gelöst ist dagegen schon die Finanzierung des künftigen operativen Geschäfts von HINT.Co in Leipzig. Mit dem Zwei-Millionen-Euro-Kredit der LBBW kann der Wasserstoffhändler in Leipzig loslegen. „Nachhaltigkeit gehört zu unseren strategischen Schwerpunkten. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir ein solch richtungweisendes Projekt in unserem Kernmarkt Sachsen begleiten können“, sagte LBBW-Regionalvorstand Oliver Fern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zusätzliche stille Beteiligung durch Sachsen

Mit im Finanzierungsboot ist zudem die Bürgschaftsbank Sachsen (BBS), die mit ihrer Ausfallbürgschaft den Weg zum LBBW-Kredit freimachte. Zusätzlich erhält der neue Leipziger Wasserstoffhändler HINT.CO eine stille Beteiligung der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Sachsen (MBG) in Höhe von einer Million Euro. Markus H. Michailow, Doppel-Geschäftsführer von MBG und BBS, zeigte sich als Vierter im Bunde von der Zukunft des Projekts überzeugt und versuchte eine historische Einordnung. „Die Finanzierung der HINT.CO markiert einen Meilenstein auf dem Weg hin zu einem Markt für Wasserstoff.“ Das sei doch spannend – man könne in ein paar Jahren stolz sagen: „Wir sind dabei gewesen.“

LVZ