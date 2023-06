﻿Erdbeerernte in Sachsen: Selbstpflücken im Trend, Angst vor Hitze

Leipzig. Verspäteter Start wegen des kühlen Mai-Wetters, dafür läuft es aktuell besser als erwartet: Sachsens Erdbeerproduzenten ziehen ein erstes, vorsichtig positives Fazit der Freiluftsaison. Besonders erwähnt werden der verstärkte Trend zum Selbstpflücken und eine im Gegensatz zu den letzten Jahren gestiegene Nachfrage beim Handel. Sorgen bereitet dagegen die Wetterlage. Sollte es neben der Trockenheit in der kommenden Woche mit den Temperaturen über 30 Grad Celsius gehen, wird – ähnlich wie 2022 – ein zu frühes Ende der Erdbeersaison befürchtet. „Ein Tag über 31 Grad bedeutet eine Woche Ernteverlust“, warnte Frank Saalfeld, Geschäftsführer beim Verband der ostdeutschen Spargel- und Beerenobst-Anbauer (Vosba).

Mit einem Ertrag von 1700 Tonnen Erdbeeren rechnet der Landesverband Sächsisches Obst in diesem Jahr. Das wären zwar 100 Tonen weniger als 2022, allerdings hat sich auch die Anbaufläche um 20 Hektar verkleinert. „Es ist fast Halbzeit und wir sind auf dem Höhepunkt der Ernte angelangt“, sagte Geschäftsführer Udo Jentzsch. „Wenn nicht noch ein Unwetter hereinbricht oder eine Woche mit 35 Grad Hitze kommt, wird es eine gute bis sehr gute Ernte“, prognostizierte er. Er habe jedenfalls von den Betrieben im Freistaat positive Rückkopplungen bekommen, so Jentzsch. „Vor allem die Bereitschaft zum Selbstpflücken ist in allen Regionen groß.“

Gestiegene Nachfrage im Handel

Auch Vosba-Chef Saalfeld sieht im Trend zum Selbstpflücken die Basis zum bislang gut laufendem Erdbeerjahr. „Dazu kommt die deutlich gestiegene Nachfrage im Handel“, sagte er. Aber auch wenn aktuell das Wetter mit mäßiger Wärme tagsüber und kühlen Nachttemperaturen mitspiele, die Saison sei noch nicht abgeschlossen, warnte der Ost-Verbandschef. „Die Ernte sollte gerade in Sachsen noch mindestens zwei Wochen gehen.“ Erst dann könne man von einem Erfolg sprechen.

Für Ingolf Tautz vom Erdbeer- und Spargelhof aus Frankenheim (Kreis Leipzig) sollte die Saison dagegen noch mindestens bis zum Start der sächsischen Schulferien (8. Juli) dauern. Auf seinen acht Selbstpflücker-Feldern herrsche jetzt Hochbetrieb, so einer der größten Produzenten in Nordsachsen. Wobei der Trend sich im Gegensatz zur Vor-Corona-Zeit genau umgekehrt habe. „Wir haben einen ordentlichen Andrang mit sehr vielen Selbstpflückern. Die Kundenströme sind aber schwer zu lenken“, sagte er mit Verweis darauf, dass besonders die Felder in Leipzig sehr gefragt seien, die im Umland dagegen weniger. Die Nachfrage im Handel schätzt Tautz noch als gut ein. Ab nächste Woche könne aber ein Sättigungsgrad eintreten, da regionale Erdbeeren von Erzeugern mit Folientunnel schon seit Anfang Mai im Angebot seien.

Frohburger Landwirt: „Kann mich nicht beschweren“

Für seine drei Felder in der Region Leipzig zieht Harald Funck, Chef von „Erdbeeren Funck“ in Hirschfeld bei Zwickau, eine positive Halbzeitbilanz. Auch der westsächsische Obstbauer verwies auf den positiven Trend zum Selbstpflücken. „Wenn wir den Juni in dieser Quantität und Qualität durchhalten, bin ich sehr zufrieden“, sagte er. Ein bisschen Regen täglich wäre freilich noch besser für die Ernte. Durchweg angetan von der aktuellen Situation zeigt sich auch Landwirt Tobias Karte (Frohburg, Kreis Leipzig). „Es läuft jetzt super, der Zuspruch von Pflückern ist gut, ich kann mich nicht beschweren“, sagte er. Allerdings, so merkt er an, schreite die Reife der Erdbeeren sehr schnell voran. Die Haupterntezeit, die normalerweise bis Mitte Juli läuft, könnte sich verkürzen. „Aber wenn wir bis zur ersten Juli-Woche durchhalten, liegen wir im normalen Bereich.“

