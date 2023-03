﻿Erstmals bundesweit: Wie Sachsens Wirtschaft mit dem Fiskus kooperiert

Leipzig/Dresden. Sie sind in jeder Firma gefürchtet und unbeliebt: Die obligatorischen Betriebsprüfungen durch das Finanzamt. Denn sie können sich auch über fünf Jahre strecken und binden viel bürokratische Energie in den Unternehmen. Wobei der sogenannte Steuervollzug staatlich vorgeschrieben ist. Doch Sachsen geht jetzt neue Wege. Bundesweit erstmals wollen Wirtschaft und Finanzverwaltung nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Die drei sächsischen IHKs und das Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) unterschrieben am letzten Donnerstag in Leipzig ein entsprechendes Strategiepapier. Was kommt da auf die Wirtschaft zu? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Pilot--Projekt:

Wer hatte die Idee zu dieser Kooperation?

Ein wesentlicher Treiber war der Dresdner IHK-Präsident Andreas Sperl. „Der Umgang mit dem Finanzamt beschäftigt jeden Unternehmer“, sagte er über seine Motivation. „Wir wünschen uns Betriebsprüfer, die nicht auf Konfrontation aus sind.“ Und mit dieser Maxime für den Mittelstand und mit Unterstützung seiner IHK-Kollegen in Leipzig und Chemnitz schob Sperl mit LSF-Präsident Karl Köll das brisante Thema an. Die Arbeitsgruppe dazu traf sich erstmals im März 2022 und machte jetzt Nägel mit Köpfen „Ich hätte nicht gedacht, dass wir vergleichsweise schnell eine solche Übereinkunft treffen“, zeigte sich Sperl vom Tempo angetan.

Warum kooperieren diese beiden ungleichen Partner?

Sowohl die Unternehmerschaft als auch die Landesbehörde stehen vor dem gleichen Demografie-Problem: Es finden sich immer schwerer geeignete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit der komplizierten Materie des Steuerrechts vertraut und eingearbeitet sind. „Wir müssen deshalb den Steuervollzug künftig für alle beide Seiten noch wirtschaftlicher und noch schlanker machen“, sagte LSF-Präsident Karl Köll,

Wirtschaft mit Behörde: Dresdens IHK-Chef Andreas Sperl (r.) und Karl Köll, Präsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen, setzen ihre Unterschriften unter den Vertrag. © Quelle: IHK/Anja Jungnickel

Wird für Unternehmer das komplizierte Steuerrecht einfacher?

Nein, das Steuerrecht könne natürlich nicht vereinfacht werden, sagte Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) als Chef aller Steuerbehörden im Freistaat. Er könne auch keine Steuersenkungen verkünden. Es gehe vor allem um Bürokratie-Abbau, so Vorjohann zur neuen Strategie. Betriebsprüfungen werden in Sachsen zukünftig schneller und einfacher für Unternehmen ablaufen. „Das ist eine gute Nachricht für die sächsische Wirtschaft, die sich so mehr auf ihr Kerngeschäft konzentrieren kann.“

Was ist konkret mit der neuen Strategie geplant?

Es geht vor allem und die für viele Firmen fast immer lästige Betriebsprüfung. „Sie soll künftig schneller und effizienter durchgeführt werden“, sagte Leipzigs IHK-Präsident Kristian Kirpal. Erreicht werden soll die zeitnahe Abgabe der Steuererklärungen, verbindliche Absprachen zum zeitlichen Ablauf, die termingerechte Beantwortung von Prüferfragen und einen optimierten Datenaustausch. Zudem sollen zur Verkürzung von Prüfungszeiten die Prüfungen wieder verstärkt in den Unternehmen stattfinden. Es gebe auch keinen Automatismus mehr bei Prüfungen und es könne mal eine ausgelassen werden, so Udo Stiwi, Abteilungsleiter beim LSF. Auch die Kooperationsbereitschaft Aber: „Auch in Zukunft muss es Betriebsprüfungen geben, damit Steuergerechtigkeit und Wettbewerbsgleichheit gewährleistet werden“, sagte Kirpal.

Wie schnell sollen die Pläne in die Praxis umgesetzt werden?

Für Leipzigs IHK-Präsident Kirpal steht fest, dass man da keinen Papiertiger erarbeitet habe. „Wir müssen die neue Strategie zum Fliegen bringen“, forderte er. Konkret soll deshalb mit den Unternehmern und Unternehmerinnen in den drei Sachsen-IHks über den Strategiewandel gesprochen werden. Es geht um die Akzeptanz in der Unternehmerschaft und auch um die Bereitschaft, die digitale Finanzprüfung zuzulassen. Das sei alles durchaus möglich, sagte Kerstin Krauße, Chefin der Abteilung Steuern beim Leipziger Gasgroßhändler VNG unter Verweis auf die Praxis in ihrem Unternehmen. „Die digitale Finanzprüfung ist ein guter Weg. Ich kann dazu nur jeden ermuntern.“