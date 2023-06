﻿E-Bikes und Leasing sind die Renner: Sachsens Fahrradhandel schaltet hoch

Langes Warten auf das Traumrad und wenig Auswahl: Auch in Sachsen war der Fahrradhandel von Corona-Folgen stark betroffen. Nun haben Kunden wieder mehr Auswahl. Händler im Freistaat profitieren dabei von zwei Trends.

Leipzig/Dresden. Lieferengpässe und lange Wartezeiten: Die explosionsartig gestiegene Fahrrad-Nachfrage in den Corona-Jahren 2020 bis 2022 hatte für Kunden und Händler Schattenseiten. Doch die Lage hat sich verändert. Die Zeit für den Fahrradverkauf sei so günstig wie nie, erklärte der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) am Rande der Branchenmesse Eurobike, die am Sonntag zu Ende ging.