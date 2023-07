﻿Familienbäckerei Hofmann im Kreis Leipzig hat nach 138 Jahren die erste Chefin

Panitzsch/Borsdorf. Vielleicht liegt es ja doch im Blut. Oder daran, dass sie als Kind einmal in den Sauerteig gefallen ist. „Mein Herz hing immer an unserer Bäckerei“, sagt Antonia Vetter und strahlt im Büro ihrer Eltern viel Vorfreude aus. Nebenan in der Backstube ist es noch still, aber die Betriebsferien neigen sich ihrem Ende zu. Und mit dem ersten Augusttag wird aus der Herzenssache auch eine geschäftliche Beziehung. Die 37-Jährige übernimmt von ihrem Vater Gerald (66) die Bäckerei Hofmann, einen 1885 gegründeten Traditionsbetrieb im Borsdorfer Ortsteil Panitzsch (Landkreis Leipzig) am östlichen Rand von Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In sechster Generation wird sie dann als erste Chefin die beliebte Backstube führen. „Der Name bleibt das Markenzeichen“, sagt sie. Weil sie einen anderen Familiennamen trägt, hat sich die Meisterin den Titel eingetragene Kauffrau (e.K.) im Handelsregister festhalten lassen. „Damit kann ich das Geschäft wie mein Vater weiterführen.“ Mit dem Betrieb und Verkauf in Panitzsch, der Filiale in Taucha und dem Verkaufsmobil zwischen Liebertwolkwitz und Eilenburg.

Handgefertigte und prämierte „DDR-Brötchen“

Während in Sachsen bei vielen familiengeführten Bäcker-Betrieben die Nachfolge auf der Kippe steht – und damit die Schließung droht – geht es in Panitzsch in gewohnter Qualität weiter. Mit handgefertigten und prämierten „DDR-Brötchen“, mit Zwiebel-, Bauern- und Roggenmischbroten, die vom Deutschen Brotinstitut im April wieder das Zertifikat „sehr gut“ erhielten. Das Hofmannsche Bäcker-Angebot ist nicht nur bei prominenten Kunden wie Leipzigs Zoochef Jörg Junhold und MDR-Intendantin Karola Wille in Panitzsch beliebt. „Sonnabend steht die Kundschaft Schlange“, sagt Mutter Evelyn Hofmann, die den Verkauf im Laden geleitet hat. Was sie im Übrigen auch weiter nach der Geschäftsübergabe tun wird. „Man muss nicht alles neu erfinden“, sagt die Tochter. „Meine Eltern haben vieles richtig gemacht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sehr gutes Abitur – und dann zunächst Studium

Dabei deutete vor 20 Jahren kaum etwas darauf hin, dass die Familienbäckerei weitergeführt wird. Die Tochter legt 2004 ein Top-Abitur am Gymnasium in Taucha ab und beginnt mit dem Biologie-Studium in Halle. Zu Hause drängelt niemand wegen der Nachfolge, offenbar eine gute elterliche Taktik. Denn schon im ersten Semester merkt Antonia Vetter, dass es nicht passt. Das Bäckerei-Blut, es ist stärker. „Ich habe dann mit Papa gesprochen, weil ich auch sein Handwerk lernen wollte.“

Tradition: Die Bäckersfamilie Hofmann mit Vater Gerald, Mutter Evelyn und Tochter Antonia Vetter beim Backen von Reformationsbrötchen in ihrer Backstube in Panitzsch. © Quelle: Thomas Kube

Einziges Kind als Lehrling in der Bäckerei

Und Vater Hofmann nimmt sein einziges Kind als Lehrling in der eigenen Firma auf. Zuvor hatte die Tochter noch den Abschluss als Betriebswirtin des Handwerks gemacht. Als Auszubildende bekommt sie nichts geschenkt. „Der Beruf ist eine Männerdomäne. Da musste ich lernen, mich durchzusetzen.“ Aber sie lernt ab 2008 unter der fachlichen Aufsicht ihres Vaters schnell und zeigt Talent. Gesellenprüfung 2010 mit einem Einser-Abschluss, für weiterbildende Seminare fährt sie bis in die Schweiz. „Mein Vater hat mich gefordert und gefördert, er wollte für mich die beste Ausbildung.“ Und ja, es sei auch ein körperlich harter Beruf. Aber mit maschineller Hilfe könne man als Frau mithalten.

Ehemann bei der Meisterausbildung getroffen

Nach dem Abschluss geht sie nach Olpe, um an der Bäckerfachschule den Meisterbrief zu machen. Im Sauerland fügt sich quasi der nächste Baustein in die Familien-Tradition ein. Die junge Sächsin lernt in der Meisterschule den Hessen Björn Vetter kennen. Die beiden werden ein Paar und arbeiten nach der Meisterprüfung in Panitzsch in der Bäckerei mit. Nicht ganz ohne Anlaufschwierigkeiten, wie sich die Tochter erinnert. „Wir mussten uns erst zurechtfinden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verantwortung für 18 Angestellte

Nach und nach übernimmt Antonia Vetter schon die Geschäfte des Vaters mit, der nach seiner Übernahme 1990 die Bäckerei durch die schwierigen Jahre nach der Wende brachte. Sie lernt, die Verantwortung für 18 Angestellte zu übernehmen und ist stolz darauf, dass zwei von drei aktuellen Lehrlingen weiter in der Bäckerei bleiben. Ein Sprung ins kalte Wasser werde es deshalb nicht. „Ich bin in meine Verantwortung schon praktisch reingewachsen.“

Ehemann steht für Frühschicht um ein Uhr auf

Im Unterschied zu ihren Eltern wohnt sie aber nicht in der Bäckerei, sondern mit ihrer Familie im Ort. Und weil es familiär so gut passt, muss die Mutter von zwei Kindern (6 und 8) auch nicht so ganz zeitig kurz nach Mitternacht aufstehen. „Mein Mann fährt die Frühschicht an. Ich kümmere mich erst um die Kinder und lege dann mit Ladenöffnung kurz nach sechs Uhr los.“ Bei sechs Tagen Öffnungszeit und Arbeitsbeginn in den ersten Tagesstunden – von der Debatte um Teilzeit, Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance hält die junge Bäckereichefin naturgemäß nicht viel. „Ich liebe meinen Beruf. Zufriedene Kunden sind meine Motivation.“

Familien-Dynastie in Panitzsch: Die Bäckerei-Familien Hofmann und Vetter. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sorgen um Vater im Klinikum Wurzen

Die Kundschaft darf sich zum Starttag auch über einige Extras freuen. „Jeder bekommt eine kleine Erinnerung, und wir werden ein Generationenbrot mit der Zahl 1885 anbieten“, sagt die Chefin in spe. Einziger Wermutstropfen: Vater Gerald kann diesen historischen Tag für seine Bäcker-Dynastie nicht live miterleben können. Er kämpft im Klinikum Wurzen gegen die Folgen einer Lungenentzündung. Aber er weiß, dass seine Nachfolge in besten Händen liegt. Für den Erfolg müsse man geschäftlich und handwerklich gut sein, so Evelyn Hofmann. Ihre Tochter habe alle Voraussetzungen dafür. Und auch die ganz Kleinen zeigen schon Interesse „Für meine Kinder ist es das größte, wenn sie bei den Großeltern in der Bäckerei mithelfen können“, sagt Antonia Vetter.

LVZ