﻿Generationswechsel: 7600 sächsische Firmen suchen Nachfolger – Angst vor dem Aus

Kostenfrei bis 19:30 Uhr lesen

Unternehmensnachfolge in Sachsen

In Sachsen haben viele Bäckereien Probleme mit der Nachfolge. In Panitzsch (Kreis Leipzig) läuft das anders. Hier übernimmt Antonia Vetter (37) den Familienbetrieb ihres Vaters. Sie ist die erste Meisterin in sechster Generation. Dabei hat sie erst studiert. Was fasziniert sie am Bäcker-Handwerk?