﻿Neues Gesetz zum Heizungstausch: Die Verunsicherung in Sachsen wächst

Leipzig. Der erbitterte Streit um das Heizungsgesetz geht auch nach den Änderungsvorschlägen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) weiter. Habeck hatte vor Pfingsten angekündigt, dass er Spielraum beim Start des Gesetzes sehe. Nach dem vom Bundeskabinett bereits beschlossenen Entwurf soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben, kaputte repariert werden. Der Umstieg soll sozial abgefedert werden – die Details sind jedoch umstritten.

Am Dienstag will sich Habeck dazu mit Abgeordneten der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP zum Austausch treffen. Das Gesetz muss noch vom Bundestag beschlossen werden, dagegen hatte sich bisher vor allem die FDP gesperrt. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte aber zuletzt klargestellt, dass das Parlament noch vor der Sommerpause am 7. Juli darüber beraten werde.

Heizungsverband: Brauchen schnelle Klarheit

Das wochenlange politische Gezerre führt unterdessen in Sachsen zu massiven Irritationen von Verbrauchern und sorgt für Nervosität in der Branche. „Die Kunden sind völlig verunsichert. Für unsere Firmen ist der Beratungsbedarf enorm gestiegen, ohne dass daraus Aufträge resultieren“, monierte Sven Fischer, sächsischer Chef vom Zentralverband Heizung, Sanitär, Klima. Das sei Politik von oben herab, so gehe es nicht. Am allerwichtigsten sei es deshalb, schnell Klarheit über die neuen Regelungen zu bekommen.

Die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) schlägt mit Blick auf die „zunehmend schrill geführte Debatte“ Alarm. „Verbraucher sollten sich nicht verunsichern lassen. Panikreaktionen zum Einbau einer neuen Heizung sind fehl am Platze“, sagte VZS-Heizungsexperte Lorenz Bücklein. „Wir brauchen dringend eine Versachlichung, damit nicht noch mehr verunsichert werden.“ Bücklein offerierte Kunden eine anbieterneutrale Energieberatung bei der VZS.

Piechotta (Grüne): Sozial Schwache unterstützen

Unter den sächsischen Bundestagsabgeordneten der Koalition wird wie in Berlin das Gesetz konträr gesehen. Die Leipzigerin Paula Piechotta (Grüne) führt eine hohe Dringlichkeit an, „weil in den letzten Jahren wenige Weichen für die Wärmewende gestellt wurden“. Sie plädierte dafür, dass laufende Heizungen auch weiterlaufen sollten. Aber bei einem Wechsel sollten „keine Heizungen mehr eingebaut werden, die besonders klimaschädlich sind“. Dafür bräuchten Menschen ohne Spitzengehälter Unterstützung.

Mann (SPD): Niemand überfordern

Der Leipziger SPD-Parlamentarier Holger Mann fordert, dass noch vor der Sommerpause eine Entscheidung fallen soll. „Es ist an der Zeit, dass das Gesetz in den Bundestag kommt. Wir brauchen Fortschritt beim Klimaschutz, der sozial verträglich ist“, forderte er. Die SPD wolle das Gesetz so verbessern, „dass niemand überfordert wird“.

Lehmann (CDU): Vertrauen der Bürger verspielt

Der Chemnitzer FDP-Abgeordnete Frank Müller-Rosentritt tritt dagegen auf die Bremse. „Der Entwurf besteht den Praxischeck vielfach nicht“, kritisierte er. „Bei der Tragweite für jeden Bürger, egal ob Eigentümer, Vermieter oder Mieter, sollten wir uns im Zeitplan nicht von parlamentarischen Pausen lenken lassen.“ Ähnlich strikt gegen eine erste Beratung im Bundestag ist auch der Leipziger Jens Lehmann CDU). „Die Bundesregierung hat massiv für Verunsicherung gesorgt und das Vertrauen der Bürger verspielt. Das Gesetz ist handwerklich und kommunikativ schlecht gemacht“, sagte Lehmann. „Wir brauchen für die Wärmewende eine echte Technologieoffenheit.

Pellmann (Linke): Umbau öffentlich finanzieren

Auch Sören Pellmann (Linke) übt deutliche Kritik an dem Regierungsprojekt. „Die Ampel vermurkst die Wärmewende. Ihr Heizungsgesetz lässt viele Menschen im Kalten stehe“, empörte sich der Leipziger. „Vor allem im Osten, wo oft besonders niedrige Löhne gezahlt werden, wissen viele nicht, wie sie die Pläne der Regierung bezahlen sollen.“ Der Umbau müsse vor allem öffentlich finanziert werden, fordert der sächsische Linken-Politiker.

