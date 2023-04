﻿Gewerbe-Bauten in Leipzig – wo gerade Milliarden investiert werden

In Leipzig und der Region drehen sich trotz schwieriger Lage am Bau weiter viele Kräne. IHK-Präsident und Wirtschaftsbürgermeister sehen den Standort gut aufgestellt. Vor allem bei den gewerblichen Bauten passiert 2023 viel. Wo entsteht Neues? Ein Überblick über die wichtigsten Projekte.

Die Baustelle am BMW-Werk in Leipzig.

Leipzig. Die Krise am Bau hat in Leipzig und der Region bislang kaum Spuren hinterlassen. Nach einer jetzt vorgelegten Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Leipzig bleibt das Investitionsgeschehen in hiesigen Breiten auf hohem Niveau. Demnach hat die Zahl der von der IHK erfassten Bauprojekte – von der Erweiterung des Leipziger BMW-Werks bis zum Neubau der Muldebrücke an der Autobahn 14 bei Grimma – nochmals zugelegt und erreicht nunmehr 160 Vorhaben mit einem ausgewiesenen Gesamtvolumen von rund 12 Milliarden Euro.

Knapp die Hälfte der Investitionen (48 Prozent) im Wert von zusammen knapp 8,5 Milliarden Euro befinden sich laut der Kammer in der Umsetzungsphase. „Trotz der zuletzt merklichen Abkühlung am Grundstücks- und Immobilienmarkt verdeutlichen die weiterhin zahlreichen Investitionsvorhaben die anhaltende Prosperität des Standorts Leipzig“, sagt IHK-Präsident Kristian Kirpal. Es sei dabei erfreulich, dass nicht allein in der Stadt Leipzig Neues entsteht. „Auch in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen gibt es groß angelegte Investitionen.“

Für Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) bleibt die Messestadt für Investoren eine attraktive Adresse. „Auch wenn große Industrieflächen langsam knapper werden, bietet Leipzig im Vergleich zu anderen Städten immer noch viel Potenzial“, betont er. Trotzdem müsse das Regal aufgefüllt und dafür gesorgt werden, dass die Stadt die Chancen auch nutzen kann, so Schülke. In der Vergangenheit habe die Kommune mit Geschwindigkeit gepunktet. „Jetzt brauchen Investoren nicht nur Flächen, sondern zügig Baurecht. Das setzt voraus, dass wir uns auf den Weg machen, noch bevor sie bei uns anklopfen“, so der Wirtschaftsbürgermeister. Dabei gehe es auch um möglichst wenig Versiegelung. „Städtische Flächen vermarkten wir nur noch, wenn umweltsensibel gebaut wird.“

Nachfolgend die IHK-Übersicht über die aktuell laufenden größten gewerblichen Bauprojekte in der Stadt Leipzig:

Ausbau BMW-Werk

© Quelle: Wolfgang Sens

Bis 2024 sollen acht neue Produktionslinien im Norden der Stadt entstehen. Zu den zwei bereits bestehenden Batteriemodullinien kommt 2023 eine weitere Linie hinzu, ebenso werden fünf Zelllacklinien entstehen. 2024 folgt dann die Inbetriebnahme zweier neuer Montagelinien für Hochvoltbatterien. Bei einer Investitionssumme von rund 800 Millionen Euro ist die Fertigstellung Ende 2024 geplant.

Neubau Beiersdorf AG

© Quelle: Wolfgang Sens

Der Dax-Konzern Beiersdorf verlegt den Florena-Standort Waldheim nach Leipzig. Im Industriegebiet Seehausen II an der Autobahn 14 wird auf 28 Hektar eine Produktionsanlage für Kosmetik- und Körperpflegeprodukte gebaut. Eröffnung soll noch 2023 sein. Darüber hinaus ist die Errichtung eines Logistikzentrums (HUB) mit Fertigstellung bis Ende 2024 vorgesehen. Die Investitionssumme liegt bei rund 390 Millionen Euro (220 Millionen Euro Produktionsstätte/170 Millionen Euro Verteilzentrum).

Umbau Ex-Karstadt-Kaufhaus

© Quelle: André Kempner

In der Petersstraße/Neumarkt soll ein multifunktionales Büro- und Geschäftshaus entstehen. Im Untergeschoss wird auf 2500 Quadratmetern ein Rewe-Standort errichtet, im 1. Obergeschoss sind Gastronomie-, Konferenz- und Bürobereiche geplant, für Handel und Gastronomie sind insgesamt 10.000 Quadratmeter reserviert. Ab dem 2. Obergeschoss sind Büros auf insgesamt 21.000 Quadratmetern vorgesehen. Die Wasserfontäne soll als Attraktion bleiben. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.

Neubau Firmensitz Unite

© Quelle: André Kempner

An der Ecke Johannisgasse/Nürnberger Straße errichtet der Online-Großhändler Unite sein Bürogebäude „Netzwerk“ für bis zu 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf einer Gesamtnutzfläche von 14.800 Quadratmetern sind zirka 100 Pkw-Stellplätze vorgesehen. Die Investitionssumme liegt bei rund 44 Millionen Euro. Der Einzug soll im 2. Quartal 2023 erfolgen.

Sanierung Harmelinhaus mit Hotelneubau

© Quelle: Eyad Abou Kasem

In der Nikolaistraße 57-59 laufen Sanierung und Umbau des Harmelinhauses mit einer Fläche von 3500 Quadratmetern zu einem Hotel. Die Baulücke an der Gebäuderückseite soll geschlossen werden; ebenfalls für einen Hotelneubau (Amano-Hotel) mit Tiefgarage. In beiden Hotels sollen rund 500 Zimmer entstehen. Der Umbau wird bis 2024 dauern.

Sanierung und Erweiterung Konsum-Zentrale

© Quelle: Eyad Abou Kasem

In der Industriestraße 85-95 wird die Konsum-Zentrale zu einem modernen Kreativ- und Dienst-leistungszentrum umgebaut. Es soll ein moderner Campus mit zirka 33.000 Quadratmetern Gewerbeflächen entstehen. Neben modernen Büro- und Gewerbeflächen wird es Räume für Co-Working, Veranstaltungen und Konferenzen geben. Darüber hinaus sind Gastronomie-, Sport- und Freizeitangebote geplant. Die Investitionssumme liegt bei rund 50 Millionen Euro. Die Fertigstellung soll schrittweise bis 2026 erfolgen.

Umbau Alter Postbahnhof

© Quelle: André Kempner

In der Adenauerallee soll das Gelände mit der ehemals weltgrößten Bahnpostanlage zum Mariannen-Campus umgebaut werden. In einem Gewerbe- und Technologiepark werden auf 42.000 Quadratmetern der Mariannen-Campus Nord (Realisierung abgeschlossen), der Mariannen-Campus Ost (bis 2025) und der Mariannen-Campus Süd (bis 2024) entstehen. 4000 Quadratmetern sollen davon 2023 an das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie vermietet werden. Die Investitionssumme liegt bei rund 147 Millionen Euro.

Sanierung Grandhotel Astoria

© Quelle: André Kempner

Am Willy-Brandt-Platz soll die legendäre Luxusherberge wiederbelebt werden. Dafür läuft die denkmalgerechte Sanierung der Fassade und die Erhaltung der Struktur dahinterliegender Räume. Geplant sind 250 Zimmer mit 500 Betten, Restaurant und Lobby mit Elementen aus den Jahren 1913 und 1950, ein Bankettbereich für 1000 Gäste und eine Rooftop-Bar. Gebaut wird bereits seit 2018. Nach längerem Baustopp ist die Fertigstellung für Ende 2025 avisiert.

Gewerbepark in der Merseburger Straße

© Quelle: Eyad Abou Kasem

In der Merseburger Straße/Ludwig-Hupfeld-Straße entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Gusswerke Leipzig (Halberg-Guss) ein Gewerbepark durch die Hagedorn-Unternehmensgruppe. Auf einer Fläche von zirka 150.000 Quadratmetern laufen aktuell Abbrucharbeiten und die Altlastensanierung. Die Hochbauarbeiten könnten frühestens Ende 2023 beginnen, Fertigstellung ist voraussichtlich 2024.

Neubau Siemens-Zentrale

© Quelle: André Kempner

In der Prager Straße/Talstraße 1-5 wird ein sechsgeschossiges Bürohaus für die Siemens AG mit einer Nutzfläche von 11.750 Quadratmetern errichtet. Der Standort soll die bisherigen Dependancen in der Maximilianallee sowie in der Schützenstraße ersetzen. Neben Büros entstehen modernste Lehrwerkstätten, Konferenzbereiche, eine eigene Kantine sowie eine große Dachterrasse. Gebaut wird seit Mitte 2022, die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.

Hotelneubau am Schauspielhaus

© Quelle: André Kempner

In der Gottschedstraße 10/Ecke Bosestraße baut ein Schweizer Unternehmen ein Hotel mit dem Namen „Stay KooooK“. 70 Zimmer sowie 64 voll ausgestattete Studios (meist mit Balkon) sind geplant. Baubeginn war im Frühjahr 2021, die Fertigstellung soll 2023 sein.

Gewerbestandort „Mitzsch“

© Quelle: André Kempner

Am Verkehrsknotenpunkt Berliner Brücke (Maximilianallee 1/vor der Kreuzung Theresienstraße) soll auf einem Grundstück von 6700 Quadratmetern ein sechsgeschossiges Bürogebäude mit 11.500 Quadratmetern Mietfläche entstehen. Baustart war Anfang 2023, die Fertigstellung ist für Herbst 2024 avisiert.