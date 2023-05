﻿Grundversorger senken Energietarife – Leipziger Stadtwerke kündigen Entlastung an

Leipzig/Dresden. Die sinkenden Preise an den Energiebörsen kommen auch bei den Strom- und Gaskunden der örtlichen Grundversorger an. Nach einer am Montag veröffentlichten Analyse des Vergleichsportals Verivox senken im Mai, Juni und Juli insgesamt 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife. Strom wird demnach im Schnitt um rund 14 Prozent günstiger, Gas um 23 Prozent. Grundversorger ist der Energieversorger, der in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom und/oder Gas beliefert.

Das Preisniveau bleibt aber hoch. So liegen laut Verivox noch immer knapp 80 Prozent aller Strom- und fast 90 Prozent aller Gastarife in der Grundversorgung über den Preisbremsen, die seit Januar gelten und die Bürger bei den Energiekosten entlasten sollen. Für Strom beträgt dieser Preisdeckel 40 Cent je Kilowattstunde (kWh), bei Gas 12 Cent. Zahlen Kunden höhere Preise, übernimmt der Staat die Mehrkosten.

Preisdetails für Leipzig gibt es am 1. Juni

Auch die Stadtwerke Leipzig haben signalisiert, dass die Preise beim Strom in der Grundversorgung nach unten gehen werden. „Wir sind aktuell beim Durchrechnen und werden bei unserer Bilanzvorstellung am 1. Juni Details dazu bekanntgeben“, sagte Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl auf LVZ-Nachfrage. Sicher sei aber auf jeden Fall, dass es Preisnachlässe für Stromkunden gebe. In der Grundversorgung gilt aktuell ein Strompreis von 52,12 Cent/kWh. Bei den Gaspreisen warte man dagegen noch ab, so der Stadtwerke-Sprecher. Grund sei die vom Bund festgelegte Gasspeicherumlage, deren genaue Höhe noch nicht feststehe.

Beim Dresdner Grundversorger SachsenEnergie verweist man dagegen darauf, dass die Strompreise bereits 2022 unter der Preisbremse von 40 Cent/kWh geblieben seien. „Durchschnittlich zahlen unsere Stromkunden 38,28 Cent/kWh“, sagte Sprecherin Nora Weinhold. Als Grund für das sehr günstige Angebot nannte sie die langfristige Energiebeschaffung, die „vor extremen Preissprüngen nach oben schützt“.

Die meisten bleiben über Preisbremse von 40 Cent/kWh

Zu den mitteldeutschen Grundversorgern, die konkrete Preisnachlässe an ihre Kunden weiterreichen, zählen beim Strom neben EnviaM (Chemnitz), die Energie- und Wasserversorgung Altenburg, die Stadtwerke Görlitz, Gotha und Ilmenau. Sie bleiben aber wie die meisten anderen auch beim neuen Preis über dem Preisdeckel von 40 Cent/kWh. Lediglich die Stadtwerke Magdeburg, Stendal und Wolmirstedt liegen knapp darunter.

