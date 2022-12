﻿Leipzig besitzt höchste Kaufkraft in Sachsen – Online-Handel legt zu

Es ist der erste Handelsatlas für Sachsen, der eine vergleichende Übersicht über die Regionen Dresden, Chemniz und Leipzig liefert. Die Messestadt schneidet tendenziell gut ab. Wirtschaftsbürgermeister Schülke sieht auch Potenzial in den Online-Angeboten lokaler Händler.

Dresden/Leipzig. Leipzig und die umliegende Region verfügen mit 6229 Euro je Einwohner pro Jahr über die größte Kaufkraft in Sachsen. Damit liegt die Messemetropole vor der Landeshauptstadt Dresden (6173 Euro) und der Region Chemnitz (6000 Euro). Das ist ein Ergebnis des sächsischen Handelsatlas 2022, den das sächsische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit (SMWA) am Dienstag in Dresden veröffentlichte. Demnach verharrt die Kaufkraft im Freistaat aber weiter deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 6760 Euro. Als Kaufkraft wird diejenige Geldmenge bezeichnet, die in privaten Haushalten innerhalb eines Jahres zur Verfügung steht. Dies ist das verfügbare Nettoeinkommen plus der Entnahmen aus Ersparnissen und aufgenommener Kredite und abzüglich der Bildung von Ersparnissen und Tilgung von Schulden.