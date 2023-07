﻿Im Sog der Kichererbse – ein Leipziger Start-up wächst mit Bio-Snacks

Leipzig. Wenn ein Leipziger Start-up vier Jahre nach Gründung schon auf drei Adressen kommt, dann kann es dafür eigentlich nur zwei Ursachen geben: Probleme mit Vermietern oder Probleme mit dem Flächenangebot. Für die Firma Hülsenreich war ganz klar die Kapazitätsfrage entscheidend. „Unser letzter Standort am Bayerischen Bahnhof war eine alte Cateringküche, die aus allen Nähten platzte“, sagt Gründerin und Geschäftsführerin Emilie Wegner. Also half nur der nächste Umzug, seit Herbst 2022 produziert Hülsenreich in einem Industriepark im Stadtteil Eutritzsch. Von 90 Quadratmeter am ersten Standort Halle auf 400 im Leipziger Norden: Zahlen, die auch viel über die Dynamik des Start-ups aussagen.

Das Herzstück der neuen Produktionshalle und der eigentliche Grund für den Firmenumzug ist gut sechs Meter lang, zwei Meter hoch, glänzt in Edelstahl und hat einen großen Abzug nach außen. Die neue Röstmaschine verarbeitet pro Stunde 50 Kilogramm Kichererbsen aus italienischem Anbau und macht sie damit zur Grundlage von Bio-Snacks, die Hülsenreich in neun Geschmacksrichtungen produziert. Investitionssumme: rund 100 000 Euro. Was macht die Tüten-Snacks so besonders? „Wir bieten eine gesunde Alternative, reich an Ballaststoffen und Proteinen“, sagt Wegner. Der Bestseller sei Tomate/Basilikum, wobei für sie persönlich die einzige süße Linie (in dunkler Schokolade) auch ihren Reiz habe. „Kichererbsen selbst schmecken ja prinzipiell neutral“, erklärt die Gründerin. Die Frage sei deshalb, wie man eine solche Frucht lecker mache.

Die Firma Hülsenreich produziert in Leipzig Bio-Snacks auf der Basis von Kichererbsen. © Quelle: André Kempner

Idee für veganen Bio-Cracker als Studentin

Die Idee für einen gut schmeckenden veganen Bio-Cracker kam der 28-jährigen (Ost)-Berlinerin vor sieben Jahren als Studentin der Ernährungswissenschaften an der Uni Halle. Sie hatte ein Kichererbsen-Rezept im Internet entdeckt und ihre Kommilitonen zeigten sich bei Partys davon schwer begeistert. 2019 wurde aus dem studentischen Experimentieren ein Geschäftsfeld. Die eigene GmbH startete in Halle. Mit einer Gründerin, die erst ihr Studium abschloss und dann betriebswirtschaftlich als Jung-Unternehmerin ins kalte Wasser sprang. „Ich habe in den vier Jahren viel gelernt, es war wie ein Studium in der Praxis.“

Ab 2024 Leipziger Bio-Snacks in Österreich

Der Erfolg stellte sich schnell ein. „Das Produkt verkauft sich gut“, sagt Wegner. Aber es reiche noch nicht, um in ein bis zwei Jahren eine schwarze Null zu schreiben. „Wir müssen weitere Großkunden finden.“ Rund 2000 Verkaufsstellen bieten laut der Chefin in Deutschland mittlerweile die Bio-Cracker von Hülsenreich an, darunter große Namen wie Rossmann, Müller und Rewe. Beim Konsum Leipzig gebe es einzelne Listungen wie in der Filiale Karl-Heine-Straße. Mit der Bio-Kette Alnatura ist für 2024 alles klar und die Verhandlungen mit der Drogerie-Kette DM laufen gut. Und 2024 sollen auch in Österreich die Supermarkt-Ketten Spar und Billa Kichererbsen-Snacks „Made in Leipzig“ anbieten.

Im Namen der Kichererbse: Hülsenreich stellt in Leipzig vegane Bio-Snacks her. © Quelle: André Kempner

Ziel: Mehr Kapital und Investitionen

Der Absatz hat sich dabei parallel mit dem Vorrücken in größere Märkte entwickelt. „Wir haben bis 2021 jährlich unseren Umsatz verdoppelt, nur 2022 ist er gleich geblieben“, sagt Wegner. Die neue Produktion lief erst ab viertem Quartal 2022 auf Hochtouren. Für 2023 peilt das international aufgestellte Team mit einem festen Stamm von 14 Leuten (unter anderen Ukraine, Irland, Sri Lanka) 700 000 Euro Umsatz an. Aber es brauchte weitere Umsatzsteigerungen und dafür noch mehr Automatisierung in der Produktion, gibt die Chefin als Ziel vor. Denn unterm Strich bleibe von jeder 2,49-Euro-Tüte nur 90 Cent Verdienst, der Rest seien vor allem Margen im Handel. Deshalb steht die Beschaffung von frischem Kapital aktuell ganz oben auf der Prioritätenliste. „Wir müssen investieren und brauchen dazu Geld.“

Hilfe für die Förderung von Start-ups wie Hülsenreich im Freistaat kommt von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) mit Sitz in Leipzig. 2022 habe man 162 Gründer und Gründerinnen in Sachsen unterstützt, so SAB-Sprecher Volker Stößel. Prinzipiell könne sich jedes Start-up in Sachsen um Zuschüsse, Beteiligungen und Darlehen bewerben. Die Summen, die ausgereicht werden, reichen von 120 000 bis 20 Millionen Euro. Stößel verwies in dem Zusammenhang auf den Business-Angel-Bonus in Höhe zwischen 50 000 und 400 000 Euro. „Innovative Start-ups können eine Zuwendung in Form eines bedingt rückzahlbaren Zuschusses erhalten“, so der SAB-Sprecher. Bedingung: Private Investoren müssen sich mit Eigenkapital am Start-up beteiligen.

In der neuen Produktionshalle von Hülsenreich im Leipziger Stadtteil Eutritzsch. © Quelle: André Kempner

Gespräche mit fünf potenziellen Investoren

Vom Business-Angel-Bonus der SAB könnte auch Hülsenreich profitieren. Der benötigte Kapitalbedarf liege bei 150 000 Euro, so die Gründerin. Bevor der Antrag eingereicht werden kann, müssen private Geldgeber gefunden werden. „Die Chancen stehen gut. Ich spreche aktuell mit fünf Interessenten“, sagt Wegner, Sie bekämen quasi im Gegenzug die Beteiligung an einem Leipziger Start-up, das im Sog der Kichererbse auf dem Weg nach oben ist.

