﻿Italiener übernehmen S-Bahnstrecke zwischen Leipzig und Halle

Erlass des Kultusministeriums

Keine Sternchen oder Doppelpunkte: Sachsen verbietet das Gendern an Schulen

Das sächsische Kultusministerium verbannt das Gendern: Weder an den Schulen noch in der Kommunikation der Bildungsbehörden darf die geschlechtsneutrale Sprache verwendet werden. Per amtlichem Erlass müssen sich auch Vertragspartner daran halten.