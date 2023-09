﻿Ost-Energieforum in Leipzig: Mittelstand will bei Energiewende mitreden

Es ist das Top-Treffen im Osten zur Energiewende: Welche Rolle spielt dabei der Mittelstand? Was ist mit den Preisen? Das Ostdeutsche Energieforum wird Antworten zu diesen Fragen suchen. Ab Mittwoch treffen sich 400 Gäste im Leipziger Kunstkraftwerk.

Leipzig. Als Eventlocation für die Energiebranche hat das Kunstkraftwerk in der Saalfelder Straße (Lindenau) schon einmal seine Qualität nachgewiesen. Vor ziemlich genau einem Jahr feierte der mitteldeutsche Versorger EnviaM seinen 20. Geburtstag, und wer in der ostdeutschen Energie-Szene einen Namen hat, war mit den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (Sachsen) und Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt, beide CDU) dabei und gratulierte. Kraftwerk (Kunst) und Energie – das passt, zumal in einem Stadtbezirk, der viel modernen Gründergeist versprüht. Und ab Mittwoch dürfte das wieder funktionieren, wenn das 12. Ostdeutsche Energieforum (OEF) für zwei Tage in den Leipziger Westen ruft.