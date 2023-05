﻿Kupper-IT: Vom Leipziger Start-Up zur Millionen-Firma

Leipzig. Am Anfang stand für den Leipziger Andreas Kupper – wie für Hunderttausende andere Ostdeutsche – die schlechte Nachricht. Im April 1993 verlor der damals 23-jährige Student an der HTWK (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig – Nachfolger der Technischen Hochschule) die Jobzusage als Entwicklungsingenieur bei seinem künftigen Arbeitgeber – dem von der Treuhand an die Hamburger Körber-Gruppe verkauften VEB Mikrosa in Plagwitz. Ein Tiefschlag, der zur Chance wurde. Kupper entschloss sich am 28. April 1993, eine Computerfirma zu gründen. „Ich war gerade in einer Vorlesung zur Programmierung von Prozessleitsystemen. Neben mir saß Andreas Schütt, ein guter Freund und Kommilitone, als wir uns für die Selbstständigkeit entschieden“, blickt er zurück.

Zwei junge Ostdeutsche und ihr großes West-Abenteuer, ein Jahr vorm Ende der Studienzeit in der privaten Wirtschaft Fuß zu fassen: „Wir hatten als Werkstudenten bei Siemens und dank diverser Aufträge zur Administration und Wartung von IT-Anlagen genug Praxiserfahrung gesammelt, um uns unseres Wertes und unserer Leistung bewusst zu sein“, sagt Kupper. Mit diesem Selbstverständnis ging es zum Gewerbeamt. Es begann als „Kupper & Partner Computerservice GbR“ mit viel Enthusiasmus und wenig Rücklagen in einem Mini-Büro in der Petersstraße 26. Er vergesse die Nächte ohne Schlaf nicht, so Kupper. „Obwohl wir ja immer noch immatrikuliert waren, aber nicht mehr im Studentenclub zechten, versuchten wir mit Angstschweiß auf der Stirn zu verstehen, was sich der Hersteller Novell mit seinem Netzwerkbetriebssystem so gedacht hatte und wie dies theoretisch funktionieren müsste.“

IT-Branche als Wachstumstreiber in Leipzig

30 Jahre später ist aus dem Start-Up die Erfolgsstory von Kupper IT geworden. Die Firma steht mit fünf Standorten (neben Leipzig, Prager Straße 15, in Dresden, Chemnitz, Görlitz und Berlin), 85 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (mit dem Görlitzer Partner Infotech), einem Jahresumsatz von insgesamt 30 Millionen Euro und als Aktionär des IT-Systemhausverbundes der FNEXT AG auch exemplarisch für die Entwicklung der IT-Branche in Leipzig. Nach einer Analyse des sächsischen Landesamtes für Statistik für das Jahr 2021 sind in der Stadt 1270 Unternehmen mit 15 574 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in dieser Branche tätig. Das ist im Vergleich zu 2009 ein Wachstum von 79 Prozent bei den Unternehmen und 104 Prozent bei den Mitarbeitern.

Noch deutlicher wird die IT-Dynamik in Leipzig mit dem Blick auf das Umsatzwachstum. Mit 2,2 Milliarden Euro ist der IT-Umsatz um 394 Prozent seit 2009 angewachsen. 1,6 Milliarden Euro davon stammen laut Wirtschaftsdezernat aus den Bereichen Softwareentwicklung und IT-Beratung. Die IT-Branche gilt als die am stärksten wachsende Branche in der Messestadt. „IT ist ein Top-Wachstumstreiber der Leipziger Wirtschaft. Seit 2009 hat sich die Anzahl der Arbeitsplätze locker verdoppelt“, sagt Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU). „Vor allem weil hier viele Fachkräfte ausgebildet werden, erweitern sich die Firmen oder strömen neu in unsere Stadt.“ Allein die Leipziger Wirtschaftsförderung habe in den letzten zwei Jahren 14 Neuansiedlungen betreut, so Schülke.

Nur eins von zehn Start-ups wird erfolgreich

Verglichen mit den von Schülke genannten Neuansiedlungen ist Kupper-IT dagegen ein Leipziger Platzhirsch im Dino-Alter. „30 Jahre, das ist eine lange Zeit. Vor allem, wenn man bedenkt, wie sich die IT-Branche im Grunde genommen verändert und wandelt“, sagt der Firmenchef. Kaum eine Branche sei so schnelllebig. Zudem stand das Überleben als Leipziger Neugründung in den 1990ern statistisch betrachtet auf wackeligen Füßen. Experten gehen davon aus, dass nur eines von zehn Start-ups in der Regel richtig erfolgreich wird und mehr als 80 Prozent bereits innerhalb der ersten drei Jahre scheitern.

Know-how der Mitarbeiter entscheidend

Kupper-IT hat diese Statistik quasi ignoriert und ist einen eigenen Weg gegangen. Was auch daran liegt, dass in der kurzatmigen IT-Welt langfristig gedacht wurde. Der Weg führte vom Hardware-Händler bis zum IT-Dienstleister mit zwei Rechenzentren in Mitteldeutschland. „Wir selbst wollen uns als ein ganzheitlicher IT-Dienstleister und IT-Versorger positionieren“, gibt Kupper als Firmen-Credo für die nächsten Jahre vor. Erfolg definiere sich immer in der Zukunft. Aber natürlich sei man stolz auf die 30-jährige Firmenentwicklung. „Das wäre ohne das Know-how und das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter nicht möglich gewesen“, sagt der Chef. Und welche Rolle hat er selbst dabei gespielt? Die Einschätzung übernimmt ein langjähriger Geschäftspartner bei der Geburtstagsparty im Leuchtenbau Leipzig: „Die Antriebskraft und das Qualitätsbewusstsein von Andreas Kupper ist die Seele der Firma.“

