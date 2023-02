﻿Leipzig: Arbeitslosenquote steigt leicht, mehr offene Stellen

Trotz Energiekrise und Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg: Der Leipziger Arbeitsmarkt präsentiert sich weiter in robuster Verfassung. Die Arbeitslosenquote stieg zwar auf 6,9 Prozent an, aber es gibt fast 10.000 offene Stellen.

Leipzig. . Die Fünf vor dem Komma ist wieder etwas weiter entfernt. Und auch die 6,3 Prozent, die Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) Anfang Januar noch als Zielmarge 2023 für die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk benannt hatte, bleibt aktuell eher eine Vision. Denn im Januar stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,4 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent. Auch im Vergleich zum Dezember 2022 kletterte sie um 0,4 Prozentpunkte.

Anstieg ist bedingt durch Jahreswechsel

Ein Grund zur Beunruhigung? Hinterlassen Energiekrise und die Folgen des Russland-Überfalls doch erste tiefere Spuren in der Leipziger Wirtschaft? Eher nicht. „Der momentane Anstieg der Arbeitslosigkeit resultiert aus saisonalen Faktoren und ist daher nicht überraschend“, sagte Agenturchef Steffen Leonhardi bei der Vorstellung der lokalen Januar-Statistik. Diese Entwicklung sei regelmäßig am Beginn eines Jahres zu verzeichnen. „Hauptursache sind befristete Arbeitsverträge, die zum Jahresende ausgelaufen sind.“

Zahl der Langzeitarbeitslosen sinkt

Was zudem weiter für einen stabilen Leipziger Arbeitsmarkt spricht, ist der Zuwachs an frei gemeldeten Stellen. Exakt 1305 kamen im Januar dazu (plus 3,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Januar 2022). Insgesamt sind im Agenturbezirk 9560 offene Stellen gemeldet. Das heißt, dass viele Firmen also weiter händeringend Personal suchen.

Außerdem positiv: Die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen ist im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. So wurden 6325 Menschen als langzeitarbeitslos erfasst – das sind 1072 weniger als im Januar 2022, ein Rückgang um 14,4 Prozentpunkte.

Im sächsischen Vergleich bewegt sich der Agenturbezirk Leipzig so ziemlich in der Mitte. Während der ostsächsische Landkreis Görlitz (8,5 Prozent) und die Stadt Chemnitz (8 Prozent) bei der Arbeitslosenquote ganz hinten liegen, stehen die Kreise Erzgebirge und Mittelsachsen mit jeweils 5,2 Prozent vorn.