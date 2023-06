﻿Neues Heizkraftwerk Süd beschert Leipziger Gruppe Gewinne

Leipzig. Der Umsatzsprung ist gewaltig: Die Leipziger Gruppe (L-Gruppe), zu der die Stadtwerke, die Verkehrsbetriebe und die Wasserwerke gehören, erwirtschaftete im vergangenen Jahr 4,16 Milliarden Euro. Das sind 1,762 Milliarden Euro mehr als 2021. Zurückzuführen ist das hauptsächlich auf die Energiekrise, wegen der die Preise Purzelbäume schlugen.

Noch immer machten ihn die Entwicklungen im vergangenen Jahr betroffen, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der zugleich Aufsichtsratschef der städtischen L-Gruppe ist. „2022 hatte es in sich: Es war geprägt von dem Wegfall des Gasbezugs aus Russland und einer Energiemarkt-Krise mit zwischenzeitlich astronomischen Preissteigerungen und einer Inflation, die bis heute anhält.“ Trotz all dieser Probleme hätten die kommunalen Unternehmen aber gut funktioniert, ihre Kunden ohne Einschränkungen mit Energie und Wasser versorgt und die Mobilität gesichert.

400-Millionen-Darlehen komplett zurückgezahlt

Die Preise spielten über Monate verrückt, machte Jung deutlich. „Kostete eine Megawattstunde Strom im Börsenhandel vor dem Krieg in der Ukraine etwa 50 Euro, war der Preis Ende August auf 1280 Euro hochgeschnellt, und niemand wusste, ob das so weitergeht.“ In dieser Situation hatte der OBM zunächst per Eilentscheidung ein Darlehen in Höhe von 150 Millionen Euro für die L-Gruppe gewährt. Und der Stadtrat hatte wenige Tage später den Rahmen auf 400 Millionen Euro erhöht.

Inzwischen zahlte der Versorgungskonzern alles zurück. Dessen Chef Karsten Rogall bedankte sich am Donnerstag ausdrücklich für die Rückendeckung. Dank des Darlehens habe man sicher am Markt agieren und weiter wichtige Investitionen vornehmen können. So konnte das neue Heizkraftwerk (HKW) Süd fertiggestellt werden. Mit dem HKW Süd und dem modernisierten HKW Nord konnten die Stadtwerke den Verkauf selbst erzeugter Strommengen um 38 Prozent und von Fernwärme um 8 Prozent erhöhen.

Erfolg mit Biomasseheizkraftwerk Piesteritz

Auch mit der Direktvermarktung von Energie aus dem Biomasseheizkraftwerk Piesteritz (Sachsen-Anhalt), das die Stadtwerke nach Ende des Leasingvertrags erworben hatten, konnten Gewinne erzielt werden. Laut Finanzchef Volkmar Müller erhöhte sich so bei den Stadtwerken das Ergebnis um rund 11 Prozent auf 83,1 Millionen Euro im Vorjahr.

Bei der L-Gruppe stieg das operative Ergebnis um 27 Millionen auf 252 Millionen Euro. Das konsolidierte Konzernergebnis fiel aber aufgrund gestiegener Abschreibungen und gestiegener Zinsaufwendungen mit 12 Millionen Euro deutlich geringer als im Jahr zuvor (41 Millionen Euro) aus. Die Gesamtnettoverschuldung bleibt mit 892 Millionen Euro weiter hoch (2021: 911 Millionen). Zurückzuführen ist das auf hohe Investitionen in neue Energieanlagen und deren Modernisierung. Das soll die Stadtwerke unabhängiger von fossilen Energien machen.

Großinvestition Solarthermie-Anlage in Lausen-Grünau

In diesem Zusammenhang erwähnte Rogall, dass das neue HKW Süd aktuell ein Drittel seines Gasbedarfs aus Wasserstoff decken könne. Wegen der unsicheren Gasversorgung im vergangenen Jahr verlängerten die Stadtwerke ihre Verträge zum Bezug von Fernwärme aus dem Braunkohlekraftwerk Lippendorf bis 2027.

Zu den Investitionen in erneuerbare Energien zählt unter anderem der Bau von Deutschlands größter Solarthermie-Anlage in Lausen-Grünau. Auf einem 14 Hektar großen Feld sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2025 vorgesehen. Die Anlage mit 6,5 Hektar Bruttokollektorfläche soll aus der Energie der Sonnenstrahlen etwa 26 Gigawattstunden Fernwärme pro Jahr erzeugen. Das entspreche 2 Prozent des Bedarfs in Leipzig.

Die LVB stellen mit Oberbürgermeister Burkhard Jung (2. v. r.) an der Haltestelle Leuschnerplatz ihre neue Nachhaltigkeitskampagne vor. © Quelle: Eyad Abou Kasem

LVB mit 3,9 Millionen Verlust – geringer als 2021

Das Tochterunternehmen Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) konnte 2022 knapp 135 Millionen Fahrgäste begrüßen, 32 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Die positive Trendumkehr resultierte vor allem aus dem Sommer wegen der hohen Nutzung des 9-Euro-Tickets, aber auch aufgrund der vielen Veranstaltungen, die nach der Corona-Lähmung wieder in der Innenstadt stattfanden. Bis Ende 2022 zählten die LVB 175.215 Stammkunden, was einem Zuwachs von 8,5 Prozent entsprach.

Trotz hoher Inflationsrate und eines Investitionsstopps gab es mit 103,9 Millionen Euro einen stabilen Aufwand an Investitionen. Der 2022er-Verlust von 3,9 Millionen Euro fiel geringer aus als der des Vorjahres (5,6 Millionen Euro), bei einem Umsatz von 134,9 Millionen Euro. Die Verluste werden von den beiden anderen Töchtern der L-Gruppe ausgeglichen, so Rogall.

Hoffnung 49-Euro-Ticket: Bereits 70.000 verkauft

Hoffnung, so der Konzernchef, setzen die LVB in diesem Jahr vor allem auf das 49-Euro-Ticket. Mit Stand Ende Mai wurden bereits 70.000 Tickets verkauft, ein Großteil davon an Stammkunden. „Wir müssen aber noch mehr Pendler umstimmen“, sagte Rogall. Auch Jung will verstärkt unter Pendlern dafür werben.

Zuvor hatte der Oberbürgermeister zusammen mit LVB-Geschäftsführer Ronald Juhrs und Marketing-Chefin Sandy Brachmann an der Haltestelle Leuschnerplatz die neue Nachhaltigkeitskampagne der LVB vorgestellt. Sechs Wochen lang werden jetzt Fahrgäste an den Haltestellen für das Thema ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) sensibilisiert – mit Sprüchen wie „Wir sind nicht nur am Freitag für die Future“ sowie „Von A nach B mit weniger CO2“.

LVZ