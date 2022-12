﻿Leipziger Heizungsbauer: Erfolg mit starken Azubis

Leipzig. Fachkräftemangel? Nachwuchsprobleme? Jens Bochnig lächelt entspannt. Die im Handwerk kursierenden Krisenszenarien können ihn nicht aus der Ruhe bringen. Der Chef der Leipziger Firma Heizung- und Sanitärbau weiß, dass es bei ihm anders ist. Und natürlich kann er es auch belegen. Zu seinen 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kommen zuzüglich noch 33 Azubis. „Wir sind stark in der Lehrlingsausbildung und für uns ist das auch ein Schlüssel zum Erfolg“, sagt Bochnig. Und neuerdings, so der sportlich wirkende 56-jährige Chef, setze seine Firma auch auf Studenten. Zwei Absolventen der Studienakademie Riesa vom Studiengang Energie- und Gebäudetechnik holen sich gerade in der Handwerksfirma ihren praktischen Feinschliff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Acht Lehrlinge schaffen es in die Ausbildung

An Bewerbern und Bewerberinnen für die Berufsausbildung zum Anlagen-Mechaniker herrscht kein Mangel. „Wir werben auf Jobmessen, in Sportvereinen, Schulen und haben auch einen guten Leumund“, sagt der Chef, der auf eine eigene Lehrwerkstatt in der top-modernen, 2021 eingeweihten neuen Firmenzentrale in Leipzig-Wiederitzsch (Kosten vier Millionen Euro, gebaut ohne Fördermittel) verweisen kann. 25 bis 30 Bewerbungen landen jährlich auf seinem Tisch, 15 werden zum Praktikum eingeladen, acht Lehrlinge schaffen es in die Ausbildung. Und die halten dann ihrer Firma die Treue. „Wir haben eine Übernahmequote von 100 Prozent“, sagt der Chef stolz. Unternehmerpreis: Sachsens bester Krisen-Manager gesucht

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kontinuierlicher Anstieg der Umsätze

Sehr zufrieden kann Bochnig auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung seiner Firma sein. Der gelernte Rohrleitungsbauer war noch im August 1989 aus der DDR über Ungarn nach Bamberg in Bayern geflohen, kehrte aber 1991 zurück in seine Heimatstadt. Er machte den Meisterbrief und leitete bis 1996 in Leipzig die Sanitärfirma Köberlein, bevor er sich 1996 als Geschäftsführer und Gesellschafter selbstständig machte. 2005 schließlich wurde die Heizung- und Sanitärbau Leipzig GmbH gegründet. Die Umsätze des nordsächsischen Branchen-Primus steigen seitdem. In den vergangenen Jahren von 17 Millionen (2018) auf 20 Millionen (2021) und 2022 sollen es laut Bochnig 25 Millionen Euro werden. Gewinn sei natürlich auch dabei, sagt er. Die genaue Höhe ist aber ein Betriebsgeheimnis.

Monteure auf Großbaustellen im Einsatz

Die 70 Monteure mit Bochnigs Firmenlogo sind vor allem auf Großbaustellen in Leipzig und Berlin im Einsatz. So haben sie mit den Hotels H2, Hyperion und Holiday Inn Express drei Herbergen am Hauptbahnhof mit ausgebaut, genauso wie das Top-Hotel Steigenberger in der City. Zudem stand das Wohnquartier im Leipziger Brunnenviertel (Lindenau) mit unter ihrer Regie und bei den Pepita-Höfen in Berlin-Spandau waren sie an einem Wohn-Großprojekt beteiligt, das wegen seiner Funktionalität und sozialen Durchmischung als Modellstadt dient.

Creditreform vergibt Zertifikat für Top-Bonität

Die finanzielle Stabilität wird Bochnigs Firma auch offiziell bestätigt. Zum dritten Mal in Folge vergab Creditreform Leipzig das Zertifikat „CrefoZert“, eine Bescheinigung für ausgezeichnete Bonität und starke Finanzkraft. „Nur rund zwei Prozent aller deutschen Unternehmen können diese Zertifizierung aufgrund der strengen Vergabekriterien erlangen“, sagte Simone Polenz von Creditreform Leipzig. „Das familiär geführte Unternehmen verfügt über eine hohe fachliche Kompetenz und ist der Region ein Vorreiter für modernes Arbeiten im Handwerk.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Firma übernimmt Kassenzusatzleistungen

Das moderne Arbeiten in der Leipziger Handwerksfirma ist für den Chef ein Muss. Die Work-Life-Balance seines Teams versteht er eher als Anregung statt als lästige Pflicht. Bochnig achtet auf die 38-Stunden-Woche („Freitag ist 14 Uhr Schluss“), zahlt Weihnachtsgeld, Prämien und Tickets für den Nahverkehr. Und wer Kassenzusatzleistungen wie Brillen oder Zahnersatz braucht – auch kein Problem, die Firma übernimmt. „Wir wollen ein gutes soziales Umfeld schaffen, weil Erfolg nur über die Mitarbeiter geht“, sagt er. Quasi als Highlight hat er über die Fairbund-Gruppe auch Kita-Plätze für sein Team im Angebot, das bieten in Leipzig sonst eher nur die großen Player wie Porsche, BMW und Siemens.

Sponsoring von Sport bis Kinderhilfe

Weil es für Bochnig so gut läuft, möchte der passionierte Bergsteiger und Jogger, der im Herbst den Mallorca-Marathon unter vier Stunden lief, auch viel zurückgeben. „Meinen Kindern geht es gut, ich will, dass es auch anderen Kindern gut geht“, sagt der achtfache Vater. Deshalb unterstützt der Gohliser mit seiner Firma den Fußball-Nachwuchs der SG Olympia Leipzig genauso wie die Elternhilfe für krebskranke Kinder und das Ronald-McDonald-Haus für schwerkranke Kinder am Uniklinikum. Und 2023? Wie hart wird ihn die drohende Krise am Bau treffen? Jens Bochnig lächelt wieder entspannt. Man habe die Corona-Krise ohne Kurzarbeit überstanden und überstehe auch die Rohstoff-Krise, sagt er. „Unsere Auftragsbücher sind voll, unser Umsatz wird weiter steigen.“

Der Wirtschaftspreis „Sachsens Unternehmer des Jahres“ und der Gründerpreis „Sachsen gründet – Start-up 2023“ sind eine Initiative der „Sächsischen Zeitung“, der „Freien Presse“, der „Leipziger Volkszeitung“ und dem MDR sowie von Volkswagen Sachsen, der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Schneider + Partner, der LBBW und der Gesundheitskasse AOK Plus.