﻿35-Stunden-Woche in kleinen Firmen: Leipzigs IG-Metall-Chef macht Druck

Leipzig. Zufriedenheit steht nicht zwingend ganz vorn auf der Agenda eines Spitzen-Gewerkschafters. Doch bei der Frage nach den aktuellen Mitglieder-Zahlen wirkt der neue Leipziger IG-Metall-Chef dann doch ziemlich zufrieden. „Wir haben die Corona-Delle mehr als ausgeglichen“, sagt Steffen Reißig beim Gespräch im LVZ-Reportercafé. „Aktuell haben wir 16 300 Mitglieder.“ Die Tendenz zeige klar nach oben, allein 2023 habe es 500 Neuaufnahmen in der Leipziger IG Metall gegeben. Im Vergleich zu 2008 sei damit die Mitgliederzahl um rund ein Drittel angewachsen, so Reißig. Und für den noch frisch im Amt waltenden Chef besonders erfreulich: „Der Altersdurchschnitt ist auf rund 45 Jahre gesunken. Wir haben vor allem Zulauf von jungen Leuten.“

Für Reißig hält der Mitglieder-Zuwachs damit auch der Entwicklung des Industriestandortes Leipzig stand. Nach der Depression mit dem Abbau tausender Jobs bei Gießereien, Maschinenbauern und Kranherstellern in den 1990ern, kam Leipzig erst nach dem Jahr 2000 industriell wieder auf die Füße. „BMW und Porsche haben die Stadt verändert“, sagt Reißig. Aber für seine IG Metall sind eben Leipzigs Big Player nicht die Einzigen, wofür sich das Kämpfen um Tarifverträge, Löhne und Arbeitszeiten lohnt. Aktuelles Beispiel: Beim Leipziger Straßenbahnbauer Heiterblick wird für die Belegschaft gerade um eine Lohnerhöhung von 8,5 Prozent und einen Inflationsausgleich gerungen, Ausgang offen.

Tarifabschluss im Kfz-Handwerk – Erfolg für die IG Metall

Für das Kfz-Handwerk hatten auch die Leipziger mit einem Warnstreik und einer Aktion am Völkerschlachtdenkmal großen Anteil daran, dass es Ende April zum Tarifabschluss kam. Fünf Prozent mehr Lohn ab 1. November 2023 und ab 1. Oktober 2024 noch einmal 3,6 Prozent mehr. Dazu kommt eine steuerfreie Inflationsausgleichprämie von insgesamt 2500 Euro, ein Erfolg für die IG Metall. „Wir führen auch viele Tarifauseinandersetzungen in kleineren Betrieben mit bis zu 40 Leuten“, sagt Reißig.

Vier-Tage-Woche noch nicht im Fokus

Und geht es in Leipzig und der Region eigentlich schon um das große Thema, die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich? Die Sympathien unter seinen Mitgliedern seien für eine derartige Regelung schon vorhanden, so der Gewerkschaftschef. Im Fokus stünde aber vor allem die weitere schrittweise Angleichung an die 35-Stunden-Woche. Die wurde 2021 tariflich für die Branche im Osten erkämpft, ist aber noch nicht überall eingeführt. „Inzwischen haben wir für 80 Prozent unserer Mitglieder in den verbandsgebundenen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Berlin, Brandenburg und Sachsen die schrittweise Absenkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden durchgesetzt“, schätzt Reißig ein. Um den Rest kämpfe man. In Leipzig seien das eine Handvoll Betriebe, so der IG-Metall-Chef.

Neuer Abschluss für Logistik-Dienstleister der IG Metall

Als eines der nächsten großen Kampffelder sieht Reißig den neuen Tarifabschluss für die Logistik-Dienstleister in der Region Leipzig. Es geht um Transporteure, Staplerfahrer und Beschäftigte im Umfeld von BMW und Porsche. Knapp 3000 Beschäftige sind in der Kontraktlogistik tätig. Die IG Metall hatte für die Branche 2021 einen Tarifabschluss erzielt, mit einer Laufzeit bis Februar 2024, erste Verhandlungen stehen demnach an. „Wir wollen den nächsten guten Abschluss erreichen“, gibt Reißig schon mal die Richtung vor.

Fragen von IG-Metall-Leuten mit Ost-Wurzeln

Was ansonsten bei ihm und seinem Team noch sehr positiv wahrgenommen wird, sind Beratungsstunden am Telefon „Wir bekommen viele Anrufe von IG-Metall-Mitgliedern aus dem Westen, die eigentlich aus dem Osten kommen.“ Viele zöge es zurück in ihre Heimat, so Reißig. Was er dabei auch als Ansporn für sich versteht: „Diese Fachkräfte wollen nur in Firmen arbeiten, in denen wir viel für die Arbeitnehmer erkämpft haben“, sagt der IG-Metall-Chef – und klingt dabei wieder ziemlich zufrieden.

