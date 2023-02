﻿Leipzig inspiriert Manchester: Englands Norden will Strukturwandel lernen

Die sächsische Metropole wird als Vorbild für den Strukturwandel im nördlichen Teil der Insel gehandelt. Das liegt auch an einem Besuch und einer Rede des Ost-Beauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider. Was sind die Gründe dafür?

Leipzig/Manchester. Kurzer Gastbeitrag, große Wirkung für Leipzig: Am vergangenen Mittwoch spricht Carsten Schneider (SPD), Ostbeauftragter der Bundesregierung, per Videozoom zu den Gästen der „Convention of the North“, einer Regionalkonferenz in Manchester, in der es um die wirtschaftliche Aufholjagd im abgehängten englischen Norden geht. Der Thüringer, Mitglied der Bundesregierung, spricht auf Englisch viel über die Stärken regionaler Strukturpolitik und darüber, wie Ostdeutschland vom enormen Strukturwandel betroffen war und ist. Auf Leipzig und sein sächsisches Umland, die wirtschaftlich genauso wie der englische Norden den Rückbau der Kohleförderung verkraften müssen, geht Schneider an dieser Stelle zwar nicht explizit ein, das übernehmen dann aber andere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Guardian“ sieht Leipzig unter Top Drei

So berichtet der renommierte Londoner „Guardian“ in seiner Onlineausgabe über die Konferenz und den Schneider-Vortrag und kürt die Sachsenmetropole im gleichen Atemzug zum Vorbild für den erhofften Aufschwung nördlich von Manchester, Liverpool und Leeds. Mit Verweis auf eine Wirtschaftsanalyse und Studien von Orten auf allen Kontinenten werden den Leserinnen und Lesern die dynamischsten Top Drei aufgelistet. „Sie sind erfolgreich aufgestiegen und zeigen, wie sie es geschafft haben und welche Lektionen gelernt werden können“, schreibt Nordengland-Korrespondent Mark Brown. „Dazu gehören Leipzig, die am schnellsten wachsende Stadt Europas, Bilbao, ein Triumph der Regeneration, der 1998 mit der Eröffnung des Guggenheim begann, und Ibaraki in Japan, wo die Produktivität pro Arbeiter um 61 Prozent höher ist als im Norden Englands.“

In beiden Regionen Ende des Kohlebergbaus

Auch auf Twitter gab es nach dem digitalen Auftritt Zustimmung für den Ost-Minister und Leipzig. „Es gibt eine Menge Synergien zwischen Manchester und Leipzig“, schrieb ein User begeistert und meinte damit nicht die Parallelen im Profi-Fußball zwischen ManU, ManCity und RB Leipzig, sondern die Gemeinsamkeiten nach einem wirtschaftlichen Umbruch. Es gilt hier wie da, das Ende des Kohlebergbaus zu überwinden. Wobei in England schon 2015 die letzte Kohlemine schloss und im Leipziger Umland noch bis in die 2030er-Jahre gebaggert werden darf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Persönliche Kontakte zum Bürgermeister

Der kleine Leipzig-Hype rund um Manchester beruht auch auf einen guten Draht des Ostbeauftragten zum Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham. Bei persönlichen Gesprächen im Dezember in London habe er sehr viel über Leipzig, den Wandel und die Dynamik der Stadt gesprochen, teilte sein Büro mit. Das kam offenbar als Empfehlung gut an. Für den Ostbeauftragten auch ein Zeichen dafür, dass sich international der Blick auf Deutschland wandelt. „Der Strukturwandel hat den Osten für die kommenden Jahre gestärkt“, sagte Schneider. Damit habe der Osten nicht nur vielen Regionen im Westen etwas voraus. „Für diese Erfahrungen und positiven Entwicklungen bei uns, wie etwa in Leipzig, gibt es zunehmend auch Interesse im Ausland.“ Die nächste Gelegenheit für Leipzig-Werbung auf der Insel bietet sich Mitte März – dann ist Schneider wieder in Manchester.