﻿Noch schnell eine neue Gasheizung: Leipziger Hausbesitzer geht auf Nummer sicher

Leipzig. Er hat viel telefoniert und sich umgehört. Als dem Leipziger Frank Linke vor einigen Monaten klar wurde, dass für die 25 Jahre alte Gastherme in seinem Reihenhaus am nördlichen Stadtrand Ersatz fällig wird, hat er sich intensiv um den Austausch gekümmert. Doch die Nachfragen bei Heizungsbauern in Leipzig und der Region brachten erst mal nichts.

„Ich bekam kein einziges Angebot für eine Gasheizung“, sagt er. Dabei drängte die Zeit. „Ich kann nicht noch ein Jahr warten.“ Dass der – nach einem Vierteljahrhundert Heizungsbetrieb – eigentlich normale Austausch seiner Gastherme genau in die Zeit der großen Verunsicherung fällt, wurde Hausbesitzer Linke nach und nach klar.

Denn die immer noch nicht geklärten Details des geplanten Heizungsgesetzes auf Initiative von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sorgen in Sachsen für eine rapide steigende Nachfrage nach Gasthermen. Es geht – zugespitzt – vor allem um die Frage, ob Heizungen, die mit Öl beziehungsweise Gas betrieben werden, auch noch ab 2024 ausgetauscht und erneuert werden dürfen.

„Unsere Firmen haben deshalb einen riesigen Beratungsaufwand und wissen am Ende nicht, ob Aufträge dabei rausspringen“, sagt Sven Fischer, Chef vom Fachverband Sanitär Heizung Klima Sachsen. Fakt sei zudem, dass es wegen der Unsicherheiten vor allem Engpässe bei Gasheizungen gebe, so der Branchensprecher.

Sven Fischer, Geschäftsführer des Fachverbandes Sanitär Heizung Klima Sachsen. © Quelle: SHK Sachsen

Auftragsflut bei Heizungsfirmen in Sachsen

Ein leer gefegter Markt in Sachsen und Installationsfirmen, die mit einer Auftragsflut zu kämpfen haben – für Hausbesitzer Linke wurde die Ausgangslage immer ungemütlicher. Doch dann fand er mit der Leipziger Firma Heizung Sanitärbau noch einen Auftragnehmer für den Tausch. Geschäftsführer Jens Bochnig, ansonsten mit seinem Team von rund 70 Monteuren mehr für Großkunden auf mitteldeutschen Baustellen unterwegs, nahm den Privatauftrag an.

Auch Bochnig bestätigt, dass in seinem Unternehmen eine große Nachfrage herrsche, aber eben auch eine gewisse Unzufriedenheit, weil man Kunden ständig absagen müsse. Grund seien vor allem die Lücken bei den Anbietern von Gasheizungen. „Es gibt keinen Wettbewerbsdruck, auch Wärmepumpen sind aktuell viel zu teuer“, kritisiert der Geschäftsführer mit Verweis auf die im Habeck’schen Gesetz offenbar favorisierte Heizungsvariante für Hausbesitzer.

Jens Bochnig, Geschäftsführer der Firma Heizung Sanitärbau Leipzig. © Quelle: André Kempner

Wärmepumpe? Große Probleme in Reihenhäusern

Doch genau an diesem Punkt wird es für viele in der Praxis kompliziert. Eine Wärmepumpe? „Natürlich habe ich auch darüber nachgedacht“, sagt der Leipziger Hausbesitzer Linke. „Ich sehe das Heizungsgesetz durchaus in Teilen als sinnvoll an, aber im Detail wird es eben schwierig.“

Deshalb schließen die Heizungsmonteure Uwe Burkhard und Markus Hinzmann aus dem Team von Jens Bochnig an einem Wochentag Ende Mai im Reihenhaus von Familie Linke (100 Quadratmeter Wohnfläche) in der ersten Etage wieder eine Gastherme an. Gut einen Tag werden die Monteure für den Tausch brauchen. Gleich als Erstes haben sie am Morgen die alte Heizung ausgebaut. Sie liegt in der Sonne vor dem Hauseingang und beim Blick auf die kleine, verkehrsberuhigte Straße wird das Problem auch sofort deutlich.

Noch fix eine neue Gasheizung einbauen: Bei der Leipziger Familie Linke steht die ausgemusterter Heizung vor der Tür zum Abtransport bereit. © Quelle: Wolfgang Sens

Für eine Wärmepumpe, die am Haus installiert werden müsste, fehlt Familie Linke in ihrer Reihenhaussiedlung schlichtweg der Platz. Empfohlen wird ein Abstand zum Nachbarn von drei Meter, da selbst modernste Wärmepumpen einen gewissen Geräuschpegel haben.

Wenn das Nachbargrundstück aber nur knapp einen Meter neben der eigenen Haustür beginnt, ist das wie bei Familie Linke eher utopisch. Es bleibt deshalb trotz aller Abwägungen und unkalkulierbaren Risiken, wie die Preisentwicklung auf dem Gasmarkt, beim Austausch der Gastherme und damit weiter bei einer fossil betriebenen Heizungsart.

Vierstellige Kosten – Gastherme nicht von Wunschfirma

„Das Heizungsgesetz ist in Reihenhäusern nicht umsetzbar“, zieht Frank Linke sein ganz privates Fazit der energiepolitischen Pläne aus dem Hause Habeck. Und da klingt durchaus Bedauern durch. Ihm sei schon klar, dass der Kampf gegen den Klimawandel wichtig sei. Aber andererseits handelt der Leipziger, der in der Instandhaltung bei einem Mittelständler in der Stadt arbeitet, eben aus einer Sicht auch pragmatisch.

Bei einem Gas-Jahresverbrauch zwischen 12 000 und 13 000 Kilowattstunden will er für sich und seine Familie keinen Heizungsausfall riskieren. Die Unsicherheit ist mit der neuen Anlage vom Tisch. Die Kosten liegen im unteren vierstelligen Bereich. Die Effektivität, so sagt es Heizungsexperte Bochnig, liege um ein Drittel höher.

Dass am Ende die neue Gastherme von einem Hersteller stammt, der nicht zur ersten Wahl von Frank Linke gehörte, nimmt er locker in Kauf. Er hat die genommen, die er überhaupt noch bekommen konnte. Hauptsache, der Austausch kann durchgeführt werden. „Ich will auf Nummer sicher gehen für den nächsten Winter“, sagt Linke und wirkt dabei ziemlich zufrieden.

