﻿Leipziger Karl-Heine-Preis für Fassadenspezialist aus Glauchau

Leipzig. Die Aluminium-Glasfassaden seiner Firma prägen in vielen deutschen Städten das Erscheinungsbild. In Leipzig sind sie am Augustusplatz (Alte Post/Motel one), am Hauptbahnhof (Hotel Hyperion) in der Gottschedstraße (Melia-Hotel) oder am Cottaweg (RB-Akademie) zu erkennen. Der Glauchauer Unternehmer Marcus Medicke (50) führt in dritter Generation ein Familien-Unternehmen, das für hochwertige sächsische Industriekultur steht. Und die Erfolgsstory seiner Firma ist seit Dienstagabend um eine Auszeichnung reicher: Medicke wurde mit dem Leipziger Karl-Heine-Preis geehrt.

Preis für Innovation und Unternehmertum

Ganz im Sinne des Namensgebers Karl Heine, der vor 203 Jahren zur Welt kam und der quasi als Industriepionier den Leipziger Westen umkrempelte, erhielt der Glauchauer den undotierten Preis vom Verein Industriekultur Leipzig in Kooperation mit dem Unternehmerverband Sachsen für Innovationsgeist und sein unternehmerisches Handeln. Das Ambiente dazu passte. Die Verleihung fand im Enk 6 auf dem Spinnereigelände statt, der Leipziger Schnittpunkt zwischen Gründerzeitalter und der Moderne mit den weltbekannten Kunstgalerien. „Es ist der erste Preis in meinem Leben, ich nehme ihn stellvertretend für alle sächsischen Unternehmer und Unternehmerinnen an. Ich werde meinem Lebensmotto treu bleiben: Wenn ich früh schon aufstehe, kann ich auch arbeiten“, so Marcus Medicke.

Klepsch: Es geht um Tradition und Erfolg

„Marcus Medicke setzt die Tradition der Verbindung des industriekulturellen Erbes mit heutigem unternehmerischem Erfolg fort“, sagte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) in ihrer Laudatio auf den Preisträger. Der Preis zeige, so die Ministerin, dass es neben dem Bewahren von Tradition auch immer um den wirtschaftlichen Erfolg in der Gegenwart gehe. Klepsch dankte den Initiatoren vom Leipziger Industriekulturverein für ihren Einsatz beim Erhalt von Industriedenkmälern in der Region Leipzig. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Tradition wieder aufnehmen können, am Geburtstag Karl Heines in dessen Geiste den Unternehmenspreis überreichen zu können“, sagte Vereinsvorsitzende Maxi Bornmann.

Fünfter Preisträger seit 2018

Medicke ist seit 2018 Preisträger, zuvor wurden unter Ludwig Koehne (Kirow Ardelt GmbH) und Uwe Rothkegel (Rothkegel Bau) ausgezeichnet. Lars Schaller, Geschäftsführer vom Unternehmerverband, nannte Medicke "ein Paradebeispiel für sächsischen Unternehmergeist, der mit viel Leidenschaft seine Firma in der nunmehr dritten Generation aufgebaut hat".

Firmengeschichte reicht bis 1938

Die Wurzeln der Medicke GmbH reichen bis ins Jahr 1938. Vom Hauptsitz in Glauchau (Landkreis Zwickau) hat das bundesweit als Spezialist für nachhaltige Aluminium-Glasfassaden gefragte Unternehmen in den letzten Jahren Standorte in Leipzig, Borna, Steigra, Berlin und Beelitz aufgebaut. Mit 80 Millionen Euro Umsatz und 330 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gehört es im Freistaat zu den Top-Mittelständlern. Marcus Medicke, der schon als Kind durch die Produktionshallen in Glauchau rannte, engagiert sich auch für soziale Einrichtungen, unter anderem für die Leipziger Ralf-Rangnick-Stiftung.