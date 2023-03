﻿Leipziger Porsche-Mitarbeiter erhalten hohe Prämie

Das Porsche Werk in Leipzig zahlt auch in diesem Jahr seinen Beschäftigten eine Prämie für gute Leistungen. Da der Konzern einen Rekordumsatz eingefahren hat, fällt auch die Sonderzahlung für alle Beschäftigten hoch aus.

Leipzig. Erneut ist der Jahresumsatz bei der Porsche AG gestiegen – und zwar auf ein neues Rekordhoch. Von diesem Erfolg profitieren auch die insgesamt 27 .000 Beschäftigten des Sportwagenbauers. Das gilt auch für die über 4000 Kollegen im Leipziger Werk, erklärt eine Sprecherin. Die freiwillige Sonderzahlung beläuft sich auf bis zu 9050 Euro – brutto. Im Vorjahr zahlte Porsche jedem Beschäftigten bis zu 7900 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sonderzahlung, die mit dem April-Entgelt ausbezahlt wird, erhalten außer den festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Porsche AG und der Porsche Leipzig GmbH auch die Beschäftigten bei der Porsche Engineering Group GmbH/Porsche Engineering Services GmbH, Porsche Financial Services, Porsche Dienstleistungs GmbH und der Porsche Logistik GmbH.

Herausragendes Engagement gewürdigt

„Der Erfolg von Porsche basiert auf dem herausragenden Engagement und der Leidenschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Andreas Haffner, Mitglied des Vorstandes Personal- und Sozialwesen bei der Porsche AG. „Sie haben als Team in herausfordernden Zeiten Großes bewegt. Es ist Teil unserer Kultur, sie an diesem Ergebnis teilhaben zu lassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Konzernumsatz lag 2022 bei 37,6 Milliarden Euro, das entspricht einem Wachstum von 13,6 Prozent. Das operative Konzernergebnis betrug 6,8 Milliarden Euro und übertraf den Vorjahreswert um 1,5 Milliarden Euro. Auch die Fahrzeugauslieferungen erreichten 2022 ein Allzeithoch.

Fahrzeugbauer sucht mehr qualifiziertes Personal

Mit der Verkündung der freiwilligen Sonderzahlung für das Geschäftsjahr 2022 rufen Vorstand und Betriebsrat der Porsche AG die Belegschaft auf, sich an Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu beteiligen.

Wie eine Sprecherin mitteilt, sucht der Fahrzeugbauer weiterhin nach qualifiziertem Personal. So gebe es mehr als 1000 offene Stellen in den Bereichen IT/Digital Solutions, Energiesystem, Infotainment & Connect und Fahrsystem (hochautomatisiertes Fahren).