﻿Leipziger Gründerzentrum unter besten acht Start-ups in Europa

Sachsens Start-up-Szene wird auch in Europa immer mehr geschätzt. Und ein Start-up aus Leipzig macht sich dabei weiter einen Namen. So landete das SpinLab der HHL Leipzig jetzt bei einer internationalen Studie weit vorn.

Leipzig. Feierstimmung auf dem Spinnereigelände in Leipzig-Lindenau und bei der HHL: Das in Halle 14 agierende SpinLab kam in einer weltweiten Studie zu Qualität und Potenzialen von Start-ups auf eine Top-Platzierung. Das Leipziger Kreativ-Labor der jungen Wirtschaft gehört als einziger deutscher Vertreter bei der Analyse der UBI Global, einer in Stockholm sitzenden Denkfabrik, zu den besten 23 Gründerzentren weltweit und den besten acht in Europa. Die UBI hatte Gründerzentren und Beschleuniger (Acceleratoren) wirtschaftlicher Entwicklungen auf allen Kontinenten unter die Lupe genommen, 109 hatten sich an der Studie beteiligt. „Bei SpinLab zeichnen wir den außergewöhnlichen Wert für Kunden-Start-ups und die allgemeine Attraktivität als Organisation aus“, so die UBI Global in Ihrem Statement vom Mittwoch.