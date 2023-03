﻿Leipziger Stadthafen wird gebaut – aber erst ein Jahr später fertig

Abschied am Sonntag: Frustrierter Wirt der „Klinke“ am Kulkwitzer See schmeißt hin

Mike Seiffert schließt seine beliebte Gaststätte „Klinke am Seeblick“ am Ufer des Kulkwitzer Sees. Das liegt nicht an Corona-Folgen, nicht am Personalmangel und auch nicht an gestiegenen Kosten. Offenbar kommen der Wirt und der Verpächter nicht auf einen Nenner.